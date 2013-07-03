شعب سیار رسیدگی به تخلفات حوزه سلامت ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این تفاهمنامه که عصر چهارشنبه در دفتر وزیر بهداشت به امضای دکتر محمدحسن طریقت منفرد و دکتر مرتضی بختیاری وزرای بهداشت و دادگستری رسید، مقرر شد برای رسیدگی به تخلفات درمانی، دارویی، تجهیزات پزشکی و سایر موارد مرتبط با حوزه سلامت از سوی سازمان تعزیرات حکومتی شعبه ای در سازمان غذا و دارو ایجاد شده و همزمان با راه اندازی این شعبه، شعبات و گشت های سیار نیز به تخلفات این حوزه رسیدگی کنند.

راه اندازی شعبه تعزیرات در سازمان غذا و دارو

بنا بر این گزارش در این تفاهمنامه تاکید شده است که همزمان با راه اندازی شعبه تعزیرات حکومتی در سازمان غذا و دارو شعبات و گشت های سیاری نیز به صورت تلفیقی با همراهی بازرسانی از وزارت بهداشت و سازمان تعزیرات حکومتی برای تسریع در رسیدگی به تخلفات حوزه نظام سلامت تشکیل شوند.

این گزارش حاکیست تفاهمنامه مذکور در 11 ماده و 2 تبصره عصر امروز به امضای دو وزیر بهداشت و دادگستری رسید.

در مراسم امضای این دو تفاهمنامه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، معاون درمان و معاون امور حقوقی و مجلس وزارت بهداشت نیز حضور داشتند.