کار فرهنگي بايد مانند بهداشت و درمان در دورترين نقاط استان کرمان جريان داشته باشد

حجت الاسلام مهدي در گفتگو با مهر عربپور بيان کرد: سازماندهي ،حمايت ، هدايت و نظارت برفعاليتهاي ديني از وظايف سازمان تبليغات اسلامي است.

مدير کل تبليغات اسلامي ضمن ارائه گزارشي از فعاليتهاي انجام شده در سال 91 به برخي از برنامه ها و فعاليتهاي پيش بيني شده براي سال 92 اشاره کرد.

وي با اشاره به وظيفه خطير سازمان تبليغات اسلامي در برنامه هاي فرهنگي خاطرنشان کرد : براي انجام برخي فعاليتهاي فرهنگي بايد زير ساخت هاي آن را فراهم نمود و کار فرهنگي مانند بهداشت و درمان بايستي در دورترين نقاط استان جريان داشته باشد و به همن منظور سازمان تبليغات اسلامي اعزام مبلغين را در برنامه ها خود دارد.

وی با بيان اينكه يك مداح به اندازه توان خود بايد در جلسات مداحي اثر گذار باشد افزود:جلسات مداحي يك فرصت براي تبليغ دين است و اگر خوب استفاده شود خدا بركت به ما مي دهد.

حجت الاسلام عربپور اظهار داشت: اولين خصوصيت مهمي که يک مداح بايد داشته باشد اخلاص است ، يعني نيتش فقط براي خدا باشد،براي خدا بخواند.اگر اورا مورد تشويق و يا انتقاد قرار دادند در روحيه بلند او هيچ گونه خللي وارد نکند،اگر جمعيت پاي منبر او زياد و يا کم بود براي او فرقي نداشته باشد.

مهدي عربپور درادامه به بايدها و نبايدها در مداحي من جمله اخلاق در مداحي اشاره و بيان داشت: مداح بايد خوش برخورد باشد، با مردم با ملايمت برخورد کند ، مداح وطيفه دارد با مردم به خوبي صحبت کند ، مداح بايد با اخلاق نيک خود مردم را به خاندان اهل بيت (ع) علاقمند کند نه با تند خوئي و اخلاق زشت باعث انفصال ارتباط بين مردم و اين بزرگواران باشد.

مدير كل تبليغات اسلامي كرمان در پايان با اشاره به اينكه حرمت منبر ابا عبد الله الحسين(ع) خيلي بالاست خاطر نشان كرد: خدا نکند يک مداح از بالاي منبر با شيوه هاي بد رفتاري خود باعث فاصله بين مردم و اهل بيت (ع) شود. تا بتواند رسالت نوکري خود را به شيوه ي صحيحي که مورد رضاي خداوند است انجام دهد.