3000 مسجد در کرمان غبارروبی شد

حجت الاسلام محمد رضا قنبري در گفتگو با مهر ضمن اعلام اين خبر از غبارروبي بيش از سه هزار مسجد در استان همزمان با دهه نکوداشت مساجد«دهه آخر ماه شعبان» براي استفاده مؤمنين در ماه مبارک رمضان خبر داد.

حجت الاسلام محمدرضا قنبري افزود: در استان کرمان سه هزار و 481 مسجد وجود دارد که از اين تعداد 949 مسجد در طول سال فعال است به اين معني که حداقل يک وعده جماعت برگزار مي کند و در ايام تبليغي خاص مثل ماه مبارک رمضان مابقي مساجد نيز فعال مي شود.

وي با بيان اينکه امسال نيز بر اساس سنوات گذشته سنت حسنه غبارروبي مساجد با يک بسيج عمومي و به صورت خودجوش در همه مساجد استان توسط مردم انجام مي شود ، با اشاره به آيه 125 سوره مبارکه بقره در خصوص اين مهم، تعدادي از روايات وارده در خصوص فضيلت اين عمل نيک را متذکر شد.

اين کارشناس ديني با استناد به رواياتي از پيامبر اکرم(ص)توصيه آن حضرت به اينکه هر هفته مساجد خوشبو و معطر شود و نيز نوشتن پاداش آزاد کردن يک بنده براي کسي که مسجد را غبارروبي کند مورد اشاره قرار داد.

وي افزود: آن حضرت در جاي ديگر مي فرمايند:"هر کس به اندازه غباري از مسجدي پاک کند خداوند دوچندان از رحمت خويش بر او نازل مي کند".

حجت الاسلام قنبري به روايتي از امام کاظم(عليه السلام)در اين رابطه اشاره کرد که آن حضرت مي فرمايند"بهشت مشتاق ملاقات کساني است که مساجد را جارو مي کنند و به اندازه خاشاکي که در چشم مي رود از آن خاک بر مي دارند.

وي با بيان اينکه استان کرمان در بعضي نقاط چنان از کثرت مساجد برخوردار است که بعضي از اين مساجد تعطيل و بلااستفاده مانده است، افزود: اين در حالي است که بعضي از مناطق جنوب استان، شهرک هاي جديد التأسيس و يا حتي منطقه بالاشهر کرمان با کمبود مسجد مواجه است.

کارشناس امور مساجد اداره کل تبليغات اسلامي کرمان به نقش حمايتي و نظارتي از مساجد اشاره و در اين زمينه به حمايت از راه اندازي فضاهاي مجازي ، توليد نرم افزار و تجهيز کتابخانه هاي مساجد اشاره کرد.

