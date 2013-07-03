اسکله شناور در سد کبودوال احداث می شود

به گزارش خبرگار مهر، قاسم زمانی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در بازدید از پروژه سد کبودوال اظهار داشت:مطالعات مرحله شناخت طرح قره سو-زرین گل بمنظور یافتن محلی مناسب برای احداث یک سد مخزنی در حوزه آبریز رودخانه زرین گل وکبود وال درسالهای 67 تا 69 انجام شد و نهایتا محل سد کبودوال خارج از حوزه آبریز رودخانه زرین گل به دلایل فنی واقتصادی انتخاب شد.

وی ادامه داد:مطالعات مرحله اول سدمخزنی کبودوال وشبکه آبیاری وزهکشی مربوطه ازسال 70 آغاز شد و مطالعات مرحله دوم درسالهای 78 آغاز وبا ارائه تدریجی گزارش های نهایی واسناد مناقصه قسمت های مختلف طرح به کارفرما درنیمه اول سال 82 خاتمه یافت.

وی اضافه کرد: در حال حاضر احداث ساختمان سد انحرافی زرین گل خاتمه یافته وکانال وتونل رابط زرین گل – کبودوال ، سد مخزنی کبودوال وکانال ابرسان شبکه آبیاری در دست اجرا است.

زمانی گفت: این سد در دو کیلومتری جنوب شهر علی آباد قرار دارد ، نوع سد خاکی همگن است ونوع مخزن آن خارج از حوزه آبریز اصلی است که طول تاج آن به هزار و372 متر می رسد وحداکثر ارتفاع آن از پی به 23.25 متر است.

وی با بیان اینکه رسوبات ورودی به مخزن در 50 سال 1.9 میلیون متر مکعب است تصریح کرد: طول دریاچه سد 1.4 کیلومتر، عرض متوسط دریاچه 1.0 است وحجم آب قابل تنظیم سالیانه آن 50 میلیون متر مکعب است.

مشاور پروژه سدکبودوال علی آبادکتول در ادامه بیان داشت: هدف اصلی طرح قره سو – زرین گل ، جمع آوری وتنظیم مازاد جریان های رودخانه های زرین گل وکبود وال علی آباد جهت تامین آب بهنگام اراضی پایین دست سد ، توسعه قسمتی از اراضی با ایجاد شبکه آبیاری ، زهکشی به وسعت 15 هزار هکتار وکنترل سیلاب وایجاد اشتغال وبوجود آوردن فضای توریستی وتفریحی در اطراف دریاچه سد است.