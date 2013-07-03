حاشیه های گفتگوی تلویزیونی احمدی نژاد/ این باور ایجاد شده که هر کس می گوید من می توانم کشور را اداره کنم

به گزارش خبرنگار مهر،محمود احمدی نژاد در واپسین روزهای عمر دولت دهم در گفتگوی تلویزیونی با مردم از شبکه اول حضور یافت که حاشیه های این گفتگو را میخوانید:

- احمدی نژاد در آغاز این مصاحبه اعلام کرد که در 28 روز باقی مانده تا پایان دولت 5گزارش ارائه خواهد کرد که این مصاحبه گزارش اول است و در گزارشی اولین ها و اقداماتی که برای اولین بار در دولت نهم و دهم انجام شد ارائه و در آخرین گزارش نیز از مردم حلالیت خواهی خواهد کرد.

- اولین سئوالی که حیدری مجری برنامه از احمدی نژاد پرسید این بود: چرا سال 84 فکر کردید می توانید رئیس جمهور شوید؟!

- احمدی نژاد در پاسخ به سئوالی درباره رای اوردن خود در سال 84 گفت: ملت دنبال احزاب و گروه ها نبودند دنبال آزاد سازی ظرفیت های عظیم بودند.

- وی در خصوص نظرسنجی ها در سال 84 بیان کرد: برای من نظرسنجی می آوردند که یک درصدی، میگفتم نظرسنجی ها به درد نمی خورد، یک آقایی خیلی اصرار کرد که در نظرسنجی ها رای نداری من شوخی کردم گفتم من متوجه نمی شوم نظرسنجی را باید برایم بکشی گفت یعنی چه گفتم یعنی بروی میان مردم.

- از احمدی نژاد سئوال شد سال 84 چقدر برای خود شانس موفقیت قائل بودید که در پاسخ گفت: 100 درصد مطمئن بودم.حیدری سئوال کرد از کجا مطمئن بودید که احمدی نژاد گفت: من به عظمت ملت باور داشتم.

- حیدری که معمولا اجرای مصاحبه های صداوسیما با رئیس جمهور را بر عهده داشته خطاب به احمدی نژاد گفت: من یادم است قول های شمارا در سال 84 و می توانم فهرست کنم خودتان یادتان است؟احمدی نژاد در پاسخ گفت من فقط یک قول دادم نگفتم پول میدهم کم میکنم زیاد میکنم.تنها قولی که دادم این بود تمام توان را برای تحقق برنامه هایم به کار بگیرم.

-احمدی نژاد در پاسخ به سئوالی درباره فشارها گفت: تحریم های ناجوانمردانه ای در دولت های نهم و دهم اعمال شد البته درباره هسته ای نمی خواهم صحبت کنم که می شد حل شود یا نه فرصت هایی بود یا خیر الان هم مدتی است دحالتی در قضیه ندارم.

وی در پاسخ به سئوالی درباره بدهی های بانکی گفت: دولت را از یک طرف منع کردند که به محرومان وام قرض الحسنه ندهد و از یک طرف دیگر هم در دریافت معوقات بانکی محدود کردند.

از احمدی نژاد سئوال شد برخی میگویند در آمد نفتی ایران در این هشت سال به اندازه صد سال قبل افزایش یافته که در پاسخ گفت: اگر اینطوری بگویند من هم میگویم حقوق شما قد 100 کارمند در دویست سال گذشته است.

حیدری با اشاره به شعار مهرورزی در دولت نهم به احمدی نژاد گفت: برخی از کسانی که از دولت جدا می شدند به شوخی می گفتند مورد مهرورزی احمدی نژاد قرار گرفتیم فعلا بیکاریم!

برخی از محورهای حاشیه ای سخنان احمدی نژاد به این شرح است:

- یکی از معیارهایی که در انتخاب همکاران داشتم این بود کسانی که مردم را ریز می بییند قبول ندارم.

- احمدی نژاد در پاسخ به سئوالی اظهار کرد: حوادث و زلزله و سیل معمولا در مناطق محروم رخ میدهد.

- یادم نمی آید تا الان بد کسی را خواسته باشم ؛ حتی دشمنانم.

-در تمام روستاها بیمارستان داریم ؛ حداقل ده تختی.

-یک موقعی دلار هفت تومان بود الان شده 2500 تومان برخی با تحلیل های ساده انگارانه فکر می کنند می توانند کن فیکون کنند.

- سریعترین رشد کاهش تلفات جاده ای را داشته ایم؛ یک کشور در آمارها به ما نزدیک است.

- بالاترین حد احترام به آزادی در این دولت بوده نیازی نیست اثبات کنم کسی پیدا نمی شود برای انتقاد از این دولت نگرانی داشته باشد و کسی نیست به خاطر انتقاد از دولت مورد تعقیب قرار گرفته باشد.

-تلاش نکردیم روزنامه طرفدار دولت راه بیاندازیم اتفاقا آن روزنامه ای که مخالفت بیشتری با دولت داشت بیشترین کمک های دولتی را گرفته است. من سفر خارجی بودم یک روزنامه را بستند برگشتم وزیر را توبیخ کردم.

- الان خود باوری افزایش پیدا کرده، الان یک بچه ی روستایی مطمئن است که می تواند به مقامات عالی برسد. محکم می گوید من می تونم وزیر بشم، هر کسی می گوید من می توانم کشور را اداره کنم. قبلا بچه ها حداکثر می گفتند میخواهم معلم شوم.

- اشرافیت مدیریتی مخالف خدمتگزاری است ما تلاش کردیم کسی برای مردم ویراژ ندهد و فخر نفروشد.

-اگر قرار باشد فردی فقط بگوید من رئیس جمهورم یک سیب زمینی را بگذارید بگویید این رئیس جمهور.

- تعبیری که برخی از امام زمان دارند این است که با شمشیر می آید و خون ریخته می شود این حرف صهیونیست ها و شیطان است.

- ما خودمان را گذاشتیم جای افراد ، مرخصی زایمان را افزایش دادیم، یک خانم یک شوهر که بیشتر ندارد.

- افرادی نامه می نویسند تصمیم دارند اقدامات خیلی خطرناکی بکنند با یک تلفن، یک نامه حل می شود.

- برخی می گویند کشور کمیته امدادی اداره می شود این حرفها ابتدایی است.

- هیچ بخشی نیست از پیشرفت عقب نمانده باشد همه پیشرفت کردند؛ جهشی.

- یکی از نشانه های مهرورزی پاسخ به 38 میلیون پیام است ولو پاسخ منفی و ما در دولت نهم و دهم رفتیم در دل مردم.