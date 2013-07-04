44 درصد رشته های دانشگاه آزاد فنی و مهندسی است/50 هزار استادحق التدریسی در دانشگاه آزاد مشغول به فعالیت هستد

حسین بلندی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 50 هزاراستاد حق التدریسی در دانشگاه آزاد مشغول هستند که از این تعداد هزار و 902 استاد نیمه وقت و 25 هزار و 650 استاد به صورت تمام موقت مشغول به فعالیت هستند و همچنین 212 هزار مربی در این دانشگاه مشغول به فعالیت هستند.

وی اظهار داشت: 27 هزار و 352 هیئت علمی در دانشگاه آزاد مشغول هستند.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی کشور گفت: این دانشگاه 432 واحد برون مرزی و داخلی دارد واز این تعداد 131 مرکز پردیس و 59 واحد پردیس دارد.

بلندی تاکید کرد: از ابتدای تاسیس دانشگاه تا به امروز 432 مجوز محل رشته دکترا،3 هزار و 356 محل رشته ارشد و 4 هزار و 465 محل رشته کارشناسی اخذ شده است که در مجموع 18 هزار محل رشته مجوز گرفته شده است.

وی در ادامه گفت: میانگین فضا نسبت به دانشجو 12,5 سانتی متر است که در دانشگاهها دیگر این چنین نیست ولی در بعضی از دانشگاهها فضای آموزشی 60 سانتی متر هم است.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی کشور گفت: مهرماه سال جاری از ۳۱ برنامه آموزشی در ۳۱ استان كشور رو نمایی خواهد شدو برنامه برای اجرا به معاونت های آموزشی تحويل داده می شود.

بلندی از بررسی 3 هزار و 442 پرونده از خردادماه 91 تا کنون در شورای جذب بورس خبر دادوگفت: در این راستا هزار و 797 مورد ارتقای مربی به استاد بوده است.