اورژانس هوایی دیر عملیاتی شود/ لزوم تسریع در ساخت اسکله خورخان

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی چهارشنبهشب در جمع مسئولان استان بوشهر اظهار داشت: مردم در انتخابات 24 خرداد ماه بار دیگر وفاداری خود به نظام و انقلاب را نشان دادند و با لبیک به ندای مقام معظم رهبری حضوری گسترده و پرشور در انتخابات داشتند و حماسهای جاوید را رقم زدند.
وی اضافه کرد: میزان اعتبارات و پروژههای هر یک از دستگاههای اجرایی باید به ما اعلام شود تا در جریان میزان هزینهکردهای هر یک از دستگاهها در سطح شهرستان قرار بگیریم.
فرماندار شهرستان دیر ادامه داد: اولویت ما تکمیل پروژههای نیمه تمام شهرستان است که امیدواریم با تخصیص اعتبارات مورد نیاز، بتوانیم این پروژهها را تکمیل و تا نیمه اول سال تحویل دهیم.
وی همچنین بر لزوم تسریع در ساخت اسکله خورخان تاکید کرد و بیان داشت: ساخت و راهاندازی این اسکله از آرزوهای چند دهه اخیر مردم شهرستان است که امیدواریم به زودی شاهد راهاندازی ان باشیم.
بحرانی در ادامه به اورژانس هوایی دیر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: بسیاری از مشکلات راه اندازی اورژانس هوایی دیر حل شده است و میخواهیم که به زودی عملیاتی شود.
وی همچنین به وضعیت ساخت بیمارستان دیر اشاره کرد و افزود: اگر اعتبارات مورد نیاز برای ساخت و تکمیل این بیمارستان جذب و عملیاتی شود، مشکلات مردم در زمینه بهداشت و درمان حل میشود و نیازی نیست که برای درمان به دیگر شهرستانها و استانها انتقال یابند.
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