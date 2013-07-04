به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا عادل چهارشنبه شب در همایش هیئت امنا و خادمان بقاع متبرکه و مساجد استان یزد اظهار داشت: شناخت ویژگی ها و نیازهای جوانان و نیز راهکار پاسخ به این نیازها از موضوعات مهمی است که می تواند جوانان را در برنامه ریزی ها به مساجد جذب کند.

وی ادامه داد: برخوردها و گفتارها در جذب جوانان موثر است و بد رفتاری خادمان و روحانیون مساجد تاثیر روانی سنگینی دارد و ممکن است برای همیشه یک نوجوان و جوان را از مسجد دور کند.

این مقام مسئول با تاکید بر لزوم تغییر در شیوه اداره مساجد ادامه داد: شرایط هر زمانی و زبان هر قومی متفاوت است و اکنون نمی توان با شیوه حکومتی مساجد را اداره کرد.

وی مساجد را پایگاهی مردمی دانست که باید به شیوه و به دست مردم اداره شود و بیان داشت: نمی توان مساجد را دولتی و حکومتی اداره کرد و این انتظار را داشت که همواره مملو از نمازگزار و حضور گسترده مردم باشد.

عادل با اشاره به اهمین نظافت و بهداشت فردی در جوانان در سطح جامعه عنوان کرد: برای جوانی که به نظم و ظافت شخصی خود پایبند است و بدون داشتن خط اتوی لباس حتی در اجتماع حضور پیدا نمی‌ کند هم باید برنامه ویژه داشت و نظافت و بهداشت مسجد را به شیوه جدید تبیین کرد.

وی ادامه داد: خوشبختانه مردم یزد از نظر اعتقادی و حضور در مساجد قوی هستند اما با این وجود میزان انتظار می رود حضور جوانان در مساجد بیش از آنچه که امروز است باشد.

مدیرکل اوقاف یزد اضافه کرد: نمی توان این جوانان را به شکل و روش گذشته به مساجد کشاند بلکه لازم است با برخوردی مناسب او را به مساجد دعوت کرد و با زبانی جذاب و شیوا این جوانان را مجذوب مساجد کرد.

وی با اشاره به اینکه دشمنان نظام و اسلام ناب محمدی برای هر اقدام خود نقشه و برنامه متفاوتی دارند گفت: می‌طلبد برای مقابله با دشمن و خنثی سازی نقشه‌ها و دسیسه‌های دشمنانی که جوانان این مرز و بوم را نشانه گرفته‌اند با برنامه و هدف حرکت کرد.

عادل با اشاره به تاثیرگذاری روحانیون مساجد و خدام در جذب و یا دفع جوانان به مساجد تصریح کرد: خوشبختانه روحانیون معزز این استان فعالیت خوبی در این زمینه دارند اما اگر برای تامین خوراک علمی و دینی جوانان بر اساس درک از شرایط آن‌ها برنامه ای نداشته باشند نمی‌توانند بر اعتقادات و رفتار جوانان تاثیر بگذارند.

وی با تاکید بر نقش حساس هیئت امنا و خادمین در سطح مساجد افزود: امروز اگر مساجد هیئت امنایی بدون برنامه‌ریزی برای جذب جوانان قدم بردارند، قطعا بی‌تاثیر خواهد بود.

مدیرکل اوقاف یزد با تاکید بر خوش‌رویی و خوش‌برخوردی در مساجد ادامه داد: حتی برخورد هیئت امنا و خادمین مساجد می‌تواند در جذب و دفع جوانان به سمت مسجد موثر باشد به طوریکه مسیر زندگی جوان جامعه را تغییر دهد و از دین و مسجد دور کند.

وی تصریح کرد: باید ميزان معرفت جوانان به آموزه‌ های دينی همواره رشد داشته باشد که اگر رشد جوانان با رشد دینی همراه شود، شخصيت دينی آنان به گونه‌ای شايسته شكل خواهد گرفت و هنگام ورود به جامعه اسلامی تاثير بسزايی در آن جامعه خواهد گذاشت.