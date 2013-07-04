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۱۳ تیر ۱۳۹۲، ۹:۳۵

میرمحمدی:

کمبود آب در گلپايگان به مرز بحران رسيده است

کمبود آب در گلپايگان به مرز بحران رسيده است

گلپايگان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی گفت: کمبود آب درگلپايگان به مرز بحران رسيده و بايد براي چاه هاي خشک شده تدابيري اتخاذ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسين ميرمحمدي چهارشنبه شب درآيين بهره برداري از فاز نخست تصفيه خانه آب گلپايگان و آغاز عمليات فاضلاب شهرهاي گلپايگان و گوگد اظهار داشت: شبکه لوله گذاري و آبرساني در روستاها فرسوده است و با توجه به کم آبي و خشکسالي، پرت و هدررفت آب هرچه سريعتر اصلاح شبکه لوله گذاري فرسوده درروستاها آغاز شود.

ميرمحمدي خواستار اختصاص اعتبارات کافي در بخش آب و فاضلاب شهري و روستايي به شهرستان گلپایگان شد.

در ادامه فرماندار گلپايگان با بیان اینکه بهره برداري ازفاز نخست تصفيه خانه آب گلپايگان و آغاز اجراي عمليات شبکه فاضلاب هديه نظام مقدس جمهوري اسلامي به مردم شهرستان است، گفت: مسئولان کشوري با تامين اعتبار و بودجه لازم مقدمات تسريع درعمليات اين دو پروژه مهم و بزرگ شهرستاني را فراهم کنند.

محسن حسين ميرزايي در ادامه اظهار داشت: کم آبي و خشکسالي چهار مجتمع آبرساني روستايي شهرستان را با بحران مواجه کرده و لازم است مسئولان استان مجوز صدور حفر چاه جديد را صادر کنند.

مدير عامل آب و فاضلاب استان اصفهان نیز در این مراسم گفت: طرح آبرساني به شهر قم يکي از پروژه هاي مهر ماندگار دولت دهم است که اين طرح از شهرهايي از جمله گلپايگان نيز مي گذرد و ثمرات آن را امروز شاهد هستيم.

هاشم اميني با بيان اينکه تخصيص آب با دبي 330 ليتردرثانيه از جمله ويژگي هاي طرح آبرساني به شهر گلپايگان است،تصريح کرد: احداث دو مخزن 2هزار متر مکعبي و ايستگاه پمپاژ و با ظرفيت دبي 330 ليتر در ثانيه و اجراي فاز نخست تصفيه خانه شامل حوضچه هاي شير آلات،حوضچه اندازه گيري، آشغالگير، ميکرواسترينر، ايستگاه پمپاژ با ظرفيت 100 ليتر درثانيه از ديگر مشخصات خط انتقال آب است.

کد مطلب 2089819

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