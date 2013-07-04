کمبود آب در گلپايگان به مرز بحران رسيده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسين ميرمحمدي چهارشنبه شب درآيين بهره برداري از فاز نخست تصفيه خانه آب گلپايگان و آغاز عمليات فاضلاب شهرهاي گلپايگان و گوگد اظهار داشت: شبکه لوله گذاري و آبرساني در روستاها فرسوده است و با توجه به کم آبي و خشکسالي، پرت و هدررفت آب هرچه سريعتر اصلاح شبکه لوله گذاري فرسوده درروستاها آغاز شود.

ميرمحمدي خواستار اختصاص اعتبارات کافي در بخش آب و فاضلاب شهري و روستايي به شهرستان گلپایگان شد.

در ادامه فرماندار گلپايگان با بیان اینکه بهره برداري ازفاز نخست تصفيه خانه آب گلپايگان و آغاز اجراي عمليات شبکه فاضلاب هديه نظام مقدس جمهوري اسلامي به مردم شهرستان است، گفت: مسئولان کشوري با تامين اعتبار و بودجه لازم مقدمات تسريع درعمليات اين دو پروژه مهم و بزرگ شهرستاني را فراهم کنند.

محسن حسين ميرزايي در ادامه اظهار داشت: کم آبي و خشکسالي چهار مجتمع آبرساني روستايي شهرستان را با بحران مواجه کرده و لازم است مسئولان استان مجوز صدور حفر چاه جديد را صادر کنند.

مدير عامل آب و فاضلاب استان اصفهان نیز در این مراسم گفت: طرح آبرساني به شهر قم يکي از پروژه هاي مهر ماندگار دولت دهم است که اين طرح از شهرهايي از جمله گلپايگان نيز مي گذرد و ثمرات آن را امروز شاهد هستيم.

هاشم اميني با بيان اينکه تخصيص آب با دبي 330 ليتردرثانيه از جمله ويژگي هاي طرح آبرساني به شهر گلپايگان است،تصريح کرد: احداث دو مخزن 2هزار متر مکعبي و ايستگاه پمپاژ و با ظرفيت دبي 330 ليتر در ثانيه و اجراي فاز نخست تصفيه خانه شامل حوضچه هاي شير آلات،حوضچه اندازه گيري، آشغالگير، ميکرواسترينر، ايستگاه پمپاژ با ظرفيت 100 ليتر درثانيه از ديگر مشخصات خط انتقال آب است.