آژانس بين المللي انرژي اتمي از طريق ماهواره بر اماكن هسته اي نظارت مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي ساينس ديلي، اولين سنجش سيستم جديد كه انتقال و ارسال تصاوير و ساير داده ها و اطلاعات به كامپيوترهايي در وين اتريش خواهد بود در ماه آوريل در يك نيروگاه هسته اي در اسلواكي شروع خواهد شد.

"ماسيمو آپارو" از حمايتهاي تكنيكي پادمانهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت:"اين ايده بايد شبكه هاي ارتباطي جهان را بين دفاتر مركزي، تاسيسات هسته اي دور و دفاتر منطقه اي ايجاد نمايد".

مقامات آژانس ابراز اميدواري كردند كه استفاده از ماهواره ها كارآئي و همچنين مقرون به صرفه بودن خود را بيش از بازديدهاي حضوري از اماكن يا انتقال اطلاعات از طريق خطوط تلفن يا اينترنت كه نشان داده شده كه نمي توان به آنها بويژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته اعتماد كرد ، نشان دهد.

شايان ذكر است كه بازرسان آژانس قبلاً به طور منظم ازتاسيسات هسته اي بازديد كرده تا اطلاعات سيستمهاي نظارتي خود را بازبيني و مشخص نمايند كه آيا سايتها همانگونه كه برنامه ريزي شده اند كار مي كنند يا خير؟