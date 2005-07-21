  1. سیاست
  2. سایر
۳۰ تیر ۱۳۸۴، ۱۱:۰۰

آژانس بين المللي انرژي اتمي از طريق ماهواره بر اماكن هسته اي نظارت مي كند

آژانس بين المللي انرژي اتمي سازمان ملل در حال تسريع در نظارت و كنترل ماهواره اي بر مواد حساس و اماكن هسته اي است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي ساينس ديلي، اولين سنجش سيستم جديد كه انتقال و ارسال تصاوير و ساير داده ها و اطلاعات به كامپيوترهايي در وين اتريش خواهد بود در ماه آوريل در يك نيروگاه هسته اي در اسلواكي شروع خواهد شد.

"ماسيمو آپارو" از حمايتهاي تكنيكي پادمانهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت:"اين ايده بايد شبكه هاي ارتباطي جهان را بين دفاتر مركزي، تاسيسات هسته اي دور و دفاتر منطقه اي ايجاد نمايد".

مقامات آژانس ابراز اميدواري كردند كه استفاده از ماهواره ها كارآئي و همچنين مقرون به صرفه بودن خود را بيش از بازديدهاي حضوري از اماكن يا انتقال اطلاعات از طريق خطوط تلفن يا اينترنت كه نشان داده شده كه نمي توان به آنها بويژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته اعتماد كرد ، نشان دهد.

شايان ذكر است كه بازرسان آژانس قبلاً به طور منظم ازتاسيسات هسته اي بازديد كرده تا  اطلاعات سيستمهاي نظارتي خود را بازبيني و مشخص نمايند كه آيا سايتها همانگونه كه برنامه ريزي شده اند كار مي كنند يا خير؟

کد مطلب 208985

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها