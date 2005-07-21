"جيمز دوهان" درگذشت

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" ، "جيمز دوهان" كه شهرتش را وامدار ايفاي نقش مهندس "مونتگومري اسكات" درمجموعه "سفرستاره اي" بود، در سن 85 سالگي چشم از جهان فروبست.

"جيمز دوهان" يكي از هنرپيشگان محبوب كانادا بود كه در سال 1966 براي بدست آوردن نقش "مونگومري اسكات" تست بازيگري داد، اما با پايان يافتن اين مجموعه درسال 1969 او دريافت كه اين نقش كليشه شده است .

" دوهان " به سبب فعاليت درراديو، ازتوانايي بسياري در تقليد لهجه ها و گويشهاي متفاوت برخوردار بود.

پزشكان علت مرگ وي را ذات الريه عنوان كردند. اين درحاليست كه درسالهاي پاياني عمر به بيماري الزايمر نيز مبتلا شده بود .



