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۳۰ تیر ۱۳۸۴، ۱۱:۱۳

در واكنش به هشدار سفارت آمريكا به اتباع خود در عربستان؛

وزارت كشور عربستان : با تمام توان با تروريسم مي جنگيم

در پي هشدار روز گذشته سفارت آمريكا در عربستان به اتباع خود در اين كشور نسبت به وقوع احتمالي حملات تروريستي ، وزارت كشور عربستان تاكيد كرد نيروهاي امنيتي با تمام توان براي جلوگيري از حملات تروريستي تلاش مي كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الرياض، در واكنش به هشدارهاي آمريكا، سرلشگر منصور التركي سخنگوي وزارت كشور عربستان تاكيد كرد دستگاه هاي امنيتي اين كشور با جديت و تمام توان براي جلوگيري از وقوع هرگونه اقدامات تروريستي در كشور تلاش خواهند كرد و تاكنون قدرت خود را دراين زمينه اثبات كرده اند.

به گفته وي، همانطور كه نايف بن عبدالعزيز وزير كشور عربستان اعلام كرد تروريسم ناشي از انديشه هاي افراطي است و مبارزه با آن مستلزم تلاش پيگير و زمان است و در هيچ حال احتمال وقوع حملات تروريستي در كشور را نمي توان بعيد دانست.

التركي در واكنش به هشدار سفارت آمريكا در عربستان به اتباع خود نسبت به وقوع حملات تروريستي در اين كشور گفت : اين مساله فقط مختص سفارت آمريكا است.

از سوي ديگر نيروهاي امنيتي عربستان در استان الشنان درمنطقه حائل يكي از مظنونان تحت پيگرد را دستگير كردند.

نيروهاي امنيتي اين كشور همچنين در استان الخرج عربستان يك مخفيگاه بزرگ مواد خطرناك را كشف كردند .  

گفتني است عربستان سعودي از ماه مي 2003 گذشته تاكنون شاهد تعداد زيادي ازحملات مسلحانه خونين بوده است كه  تعدادي از آن را سازمان القاعده شاخه شبه جزيره عرب برعهده گرفته است.در اين درگيريها درمجموع 221 كشته شده اند كه از ميان آنها 92نفر نيروي مسلح تحت تعقيب و متهم به عضويت در القاعده، 90 نفرشهروند سعودي و 39 نفر ديگر از نيروهاي امنيتي سعودي هستند.
 

کد مطلب 208988

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