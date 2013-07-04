پيام استاندار قم به مناسبت سفر احمدی نژاد به قم

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام کرم رضا پیریایی آمده است: خداوند سبحان را شاكريم كه در خجسته ايام شعبان المعظم و در آستانه حلول ماه مهماني الهي، بار ديگر توفيق ميزباني از رئيس جمهور محترم جناب آقاي دكتر احمدي نژاد، معاونين و وزراي سخت كوش و پرتلاش دولت خدمتگزار، نصيب مجاورين و ساكنين عش آل محمد(ص) شده و شميم خوش خدمت آميخته به اميد و نشاط و سر زندگي را بر فضاي شهر جهاد و اجتهاد و بصيرت" قم مقدس" ساري و جاري ساخته است.

اين سفر در حالي انجام مي‌شود كه خاطره شيرين و فراموش نشدني، سه دور سفر پر خير و بركت دولت هاي نهم و دهم و سفر ماندگار مقام معظم رهبري به قم، هنوز در اذهان مردم ولايي و قدرشناس شهر كرامت و فضيلت باقي است.

سفرهايي كه با تصويب و اجراي صدها پروژه مهم و زيربنايي در بخش هاي مختلف عمراني، فرهنگي و خدماتي و اختصاص هزاران ميليارد ريال اعتبار، بركات و دستاوردهاي ارزشمندي را به همراه داشته و تحول و شتابي شگرف و غير قابل توصيف در روند توسعه و پيشرفت قم و جبران عقب ماندگي هاي تاريخي اين خطه نوراني ايجاد كرد.

بي شك اين حضور پربركت همانند گذشته، منشاء آثار و بركات فراوان بوده و بررسي و پيگيري مصوبات پيشين، اتخاذ تصميمات راه گشا در خصوص كارهاي رو به اتمام و تصويب طرح هاي جديد، زمينه ها و فرصت هاي مغتنمي هستند كه در پرتو اين سفر با ارزش شكل خواهند گرفت.

همچنين شركت در جشن بزرگ مردم قم و افتتاح رسمي پروژه عظيم بلوار پيامبر اعظم(ص) به مثابه بزرگ ترين بلوار معنوي جهان اسلام كه پس از سال ها انتظار زوار و مجاورين حرم مطهر كريمه اهل بيت(س) و مسجد مقدس جمكران و با كار و همت جهادي مجموعه مديريت شهري به ثمر نشسته، از ديگر برنامه هايي است كه حلاوت معنوي خاصي به اين سفر بخشيده است.

رجاء واثق دارم مردم مومن و انقلابي قم، اين بار نيز در مهمان نوازي و استقبال گرم از رئيس جمهور مكتبي و همراهان ارجمند وي، سنگ تمام گذاشته و با حضور پرشور و باشكوه در مراسم جشن بزرگ شعبانيه كه ساعت 21 پنج شنبه شب 13 تيرماه و در جوار طرح پيامبر اعظم(ص) برگزار مي شود، بار ديگر مراتب قدرشناسي و سپاس خود از خادم شايسته ملت و زحمات هشت ساله دولت كار و تلاش و احياء كننده گفتمان و ارزش هاي اصيل انقلاب اسلامي را اعلام خواهند داشت.

