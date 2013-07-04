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۱۳ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۱

اعضای یک خانواده در تصادف رانندگی محور مهاباد - ارومیه کشته شدند

اعضای یک خانواده در تصادف رانندگی محور مهاباد - ارومیه کشته شدند

ارومیه – خبرگزاری مهر: تمامی اعضای یک خانواده سه نفره بر اثر تصادف رانندگی در محور مهاباد به ارومیه روز پنجشنبه جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، این حادثه بر اثر برخورد یک دستگاه پژو و یک دستگاه کامیونت در نزدیکی سه راهی دارلک بامداد امروز به وقوع پیوست.

در این حادثه تمامی سرنشینان خودروی پژو که همگی از اعضای یک خانواده بودند در دم جان خود را از دست دادند.

علت این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

این دومین حادثه دلخراش در هفته جاری است که در محورهای مواصلاتی مهاباد به وقوع می پیوندد.

در حادثه جداگانه دیگری در محور مهاباد - میاندوآب نیز که روز سه شنبه هفته جاری روی داد چهار نفر جان خود را از دست دادند.

کد مطلب 2089896

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