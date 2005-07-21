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۳۰ تیر ۱۳۸۴، ۱۱:۳۹

با هدف جنجال و افزايش فشار مجامع صهيونيستي صورت پذيرفت :

ارائه طرح پرداخت غرامت به گروگانهاي سابق لانه جاسوسي از سوي سناي آمريكا

رئيس كميته فرعي خاورميانه و آسياي ميانه مجلس نمايندگان آمريكا با ارائه طرحي خواستار پرداخت غرامت به 50 ديپلمات سابق آمريكا شد كه 26 سال پيش در جريان گروگانگيري تسخير لانه جاسوسي در ايران توسط دانشجويان پيرو خط امام صورت گرفت .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبر گزاري فرانسه ، اين طرح كه از سوي آيلينا رز لتينن نماينده جمهوريخواه پيشنهاد شد خواستار پرداخت يكهزار دلار بابت هروز گروگان گيري به هريك از ديپلماتهاي سابق آمريكا كه در ايران به گروگان گرفته شدند .

وي همچنين خواستار آن شد كه همسر يا كودكان آنان نيز براي هر روز 500 دلار دريافت كنند.

بدين ترتيب هريك از گروگانهاي سابق آمريكا مبلغي بالغ بر 444 هزار دلار مي توانند دريافت كنند .

بنابراين گزارش ، مقامات كنگره آمريكا گفتند كه از داراييهاي ايران در آمريكا كه پس از گروگانگيري 1979 (تسخير لانه جاسوسي ) توقيف شد براي پرداخت اين غرامت استفاده خواهدشد .

رزلتينن كه رياست كميته فرعي خاورميانه و آسياي ميانه مجلس نمايندگان آمريكا را برعهده دارد گفت : تقزيبا پس از 25 سال از آزادي اين ديپلماتها ، عدالت درباره آنان اجرا نشد و اينك زماني است كه آنان به حق خود دست يابند .  

وي كه از مخالفان سرسخت ايران در مجلس نمايندگان آمريكا است با موضعي خصمانه اظهار داشت : لايحه اي كه من امروز پيشنهاد كردم خواستار اجراي عدالت براي قربانيان تروريسم ايران مي باشد . 

کد مطلب 208990

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