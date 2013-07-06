انعقاد تفاهم نامه همکاری بین ادارات کل تبلیغات اسلامی و آموزش و پرورش استان سمنان

حجت الاسلام ولی الله مصائبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به انعقاد تفاهم همکاری بین اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اداره کل آموزش و پرورش افزود: این تفاهم نامه مبنی بر ریشه کنی بیسوادی کامل از جامعه انجام شده است.

وی بهره گیری از ظرفیت های موجود و استناد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیئت دولت جهت عملیاتی کردن فرامین مقام معظم رهبری را از دیگر اهداف انعقاد تقاهم نامه بین اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با آموزش و پرورش عنوان کرد.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان تصریح کرد: با نظر به گستردگی فعالیت های سازمان تبلیغات اسلامی این تفاهم نامه فی مابین به نمایندگی حجت الاسلام علی شکری مدیر کل تبلیغات اسلامی و اداره کل آموزش و پرورش استان به نمایندگی رضوانی معاون سواد آموزی استان منعقد شده است.

مصائبی اظهار داشت: شناسایی، ساماندهی و آموزش افراد بی سواد و کم سواد، همکاری مشترک در ارائه خدمات طبق تعهدات طرفین از جمله موضوع همکاری تفاهم نامه بین این اداره کل با آموزش و پرورش استان سمنان است. وی در خاتمه، تهیه و اراسل منابع آموزشی، ارائه دستور العمل ها و شیوه نامه های ناظر، پرداخت حق الزحمه طبق ضوابط، برگزاری آزمون ها و ارائه مدارک تحصیلی، ارائه لیست افراد بیسواد مناطق شهری و روستایی، ارائه آموزش های لازمه به روحانیان و مربیان، نظارت بر روند کار آموزش دهندگان و همکاری در اجاری فعالیت های شاخص فرهنگی و گفتمان های دینی را از تعهدات اداره کل آموزش و پرورش برشمرد.