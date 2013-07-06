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۱۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۵۶

مصائبی خبر داد:

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین ادارات کل تبلیغات اسلامی و آموزش و پرورش استان سمنان

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین ادارات کل تبلیغات اسلامی و آموزش و پرورش استان سمنان

شاهرود - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان از انعقاد تفاهم نامه همکاری این اداره با اداره کل آموزش و پرورش استان مبنی بر ریشه کنی بیسوادی کامل از جامعه خبر داد.

حجت الاسلام ولی الله مصائبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به انعقاد تفاهم همکاری بین اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اداره کل آموزش و پرورش افزود: این تفاهم نامه مبنی بر ریشه کنی بیسوادی کامل از جامعه انجام شده است.

وی بهره گیری از ظرفیت های موجود و استناد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیئت دولت جهت عملیاتی کردن فرامین مقام معظم رهبری  را از دیگر اهداف انعقاد تقاهم نامه بین اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با آموزش و پرورش عنوان کرد.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان تصریح کرد: با نظر به گستردگی فعالیت های سازمان تبلیغات اسلامی این تفاهم نامه فی مابین به نمایندگی حجت الاسلام علی شکری مدیر کل تبلیغات اسلامی و اداره کل آموزش و پرورش استان به نمایندگی رضوانی معاون سواد آموزی استان منعقد شده است.

مصائبی اظهار داشت: شناسایی، ساماندهی و آموزش افراد بی سواد و کم سواد، همکاری مشترک در ارائه خدمات طبق تعهدات طرفین از جمله موضوع همکاری تفاهم نامه بین این اداره کل با آموزش و پرورش استان سمنان است. وی در خاتمه، تهیه و اراسل منابع آموزشی، ارائه دستور العمل ها و شیوه  نامه های ناظر، پرداخت حق  الزحمه طبق ضوابط، برگزاری آزمون ها و ارائه مدارک تحصیلی، ارائه لیست افراد بیسواد مناطق شهری و روستایی، ارائه آموزش های لازمه به روحانیان و مربیان، نظارت بر روند کار آموزش دهندگان و همکاری در اجاری فعالیت های شاخص فرهنگی و گفتمان های دینی را از تعهدات اداره کل آموزش و پرورش برشمرد.

کد مطلب 2089902

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