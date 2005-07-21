جزييات ديگري از قانون ضدتروريستي فوري انگليس اعلام شد // چهره هاي وابسته به القاعده به اردن منتقل مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه گاردين، چارلز كلارك وزير كشور انگليس در جمع نمايندگان پارلمان اين كشور اعلام كرد طبق قوانين جديد ، دولت انگليس مي تواند اتباع مسلمان و نظامي خود را كه ممكن است در ايجاد تروريسم نقش داشته باشند، اخراج نمايد.

چارلز كلارك اعلام كرد: وزارت خانه هاي امور خارجه، كشور و اطلاعات پايگاه هاي اطلاعاتي خواهند داشت كه اسامي و مشخصات افرادي كه وارد انگليس شده و يا از اين كشور اخراج مي شوند، در آن نگهداري خواهد شد.

وي همچنين خبر داد در اين وزارتخانه ها ركوردي با نام "رفتارهاي غيرقابل قبول" ثبت خواهد شد.

وزير كشور انگليس اعلام كرد: در نخستين گام جهت اجراي بخش هاي مختلف اين قانون ، قراردادي با دولت اردن منعقد شده تا برخي چهره هاي اسلامي معارض كه در انگليس زندگي مي كنند به اردن انتقال پيدا كنند.

وزراي كابينه ابراز اميدواري كردند اين توافق نامه با اردن به توافق با ديگر كشورها در خاورميانه گسترش پيدا كند.

گفتني است هنوز هيچگونه جزئيات بيشتري از توافق مذكور و يا شخصيتهايي كه بر اين اساس اخراج خواهند شد ، فاش نشده است .