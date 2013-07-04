برگزاری 160 کلاس قرآن و احکام در اسدآباد/اعزام 80 مبلغ و مبلغه در ماه مبارک رمضان

حجتالاسلام و المسلمین موسی محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در اسدآباد، با بیان ابنکه پیشبینی میشود برای تبلیغ دینی و مذهبی در ماه مبارک رمضان 80 مبلغ و مبلغه به سطح شهرستان اسدآباد اعزام شوند، اظهار داشت: از این تعداد مبلغ 25 نفر بومی هستند و مابقی از استان قم به اینش شهرستان اعزام میشوند.
وی با اشاره به اینکه 10 خانه عالم در روستاهای اسدآباد وجود دارد که 3 مورد از این خانهها خالی از روحانی است، خاطر نشان کرد: برای استقرار روحانی در این روستاها نیاز به حمایت مالی مسئولان شهرستان داریم.
مدیر اداره تبلیغات اسلامی اسدآباد از ساخت یک خانه عالم نیز در روستای چنارعلیا خبر داد و اضافه کرد: این خانه عالم در مرحله سفتکاری قرار دارد و برای تکمیل آن نیاز به اعتباری به مبلغ 200 میلیون ریال است.
محبی تصریح کرد: امسال با برگزاری همایش طلایهداران در شهرستان مبلغین را با برنامههای تبلیغی دینی و مذهبی توجیه خواهیم کرد.
وی از غبار روبی 22 مسجد شهرستان اسدآباد در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: با حضور مسئولان و مردم به صورت نمادین غبارروبی از مسجد ابوالفضل در شهرک خزایی انجام میشود.
مدیر اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اسدآباد در ادامه به برگزاری محفل انسی با قرآن در ماه رمضان اشاره کرد و گفت: در این مراسم هر روز یک جزء قرآن کریم قرائت میشود.
محبی از برگزاری مسابقه با موضوع سبک زندگی خبر داد و افزود: این مسابقه بصورت کتابچهای با منابع سخنان مقام معظم رهبری پیرامون سبک و الگوی زندگی است که در بین مردم به صورت رایگان توزیع میشود.
وی اضافه کرد: در پایان کتاب سوالاتی طراحی شده که شرکت کنندگان میتوانند با پاسخ دادن به سوالات، کتاب را به اداره تبلیغات اسلامی تحویل دهند و به قید قرعه جوائزی اهدا خواهد شد.
مدیر اداره تبلیغات اسلامی اسدآباد در ادامه سخنان خود به اجرای طرح اوقات و فراغت نوجوانان و جوانان در مساجد و حسینیهها اشاره کرد و گفت: در راستای اجرای این طرح 160 کلاس قرآن و احکام برای نوجوانان و جوانان در مساجد و حسینیهها برگزار میشود.
محبی اضافه کرد: برخی کلاسها نیز در مدارس و کانونهای فرهنگی سازمان تبلیغات برگزار میشود.
وی در پایان سخنانش با بیان اینکه در راستای قرآنآموزی 800 نفر از اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کارت دریافت کردند، خاطر نشان کرد: در ماه مبارک رمضان بیشترین هدف ما ترویج فرهنگ قرآنی است.
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