پيش بيني جمع اوری 70 ميليارد ريال زكات در همدان در سال جاری

علي نامدار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهميت و جايگاه زكات در اسلام افزود: با توجه به دهه زكات در 9 شهرستان همدان برنامه ريزي هاي لازم براي جمع آوري زكات انجام شده است.

وي به فعاليت هاي كميته امداد امام خميني (ره) در راستاي اعتلاي فرهنگ زكات در جامعه و استان همدان و در بين كشاورزان اشاره كرد و اظهار داشت: از جمله اقدامات كميته امداد امام خميني (ره ) نصب بنر و پرده و پخش بروشور در بين كشاورزان و در روستا هاي استان است.

وي عنوان داشت: از جمله اقدامات و تبليغات در راستاي فرهنگ سازي پرداخت زكات در جامعه تبليغ توسط روحانيون و مبلغين اعزامي به روستا ها است.

نامدار ابراز داشت: با توجه به اينكه فصل برداشت محصولات امسال با ماه رمضان همراه است، مبلغين اعزامي از سوي سازمان ها و ادارات بايد براي اعتلاي اين فرهنگ در جامعه و جايگاه آن در اسلام تبليغات لازم را انجام دهند.

قائم مقام كميته امداد امام خميني (ره) استان همدان در ادامه گفت: سال گذشته 63 ميليارد و 993 ميليون ريال در استان همدان جمع آوري شد.

وي با بيان اينكه استان همدان در سال گذشته مقام ششم كشور را در حوزه جمع آوري زكات كسب كرده است: اظهار داشت: با پيش بيني هاي انجام شده امسال 70 ميليارد ريال زكات در استان جمع آوري مي شود.

علي نامدار ادامه داد: عاملين زكات اداره كميته امداد امام خميني (ره) استان همدان در تمام فصول سال براي تبليغ زكات در روستاهاي استان فعاليت مي كنند.

وي از فعاليت بيش از هزار نفر عامل زكات در استان خبر داد و عنوان داشت: اين عاملين به طور صلواتي فعاليت كرده و بيشتر تبليغات زكات از سوي آنها در فصل تابستان است.

نامدار در پایان سخنانش اضافه كرد: بيشتر زكات در استان از گندم و در شهرستان ملاير از كشمش جمع آوري مي شود.