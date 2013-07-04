پرواز های زاهدان-چابهار و چابهار- تهران لغو شد/مسافران چابهاری به اتوبوس رضایت دادند

مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی زاهدان در گفتگو با مهر اظهار داشت: صبح امروز پنجشنبه پرواز شماره 383 که قصد عزیمت از فرودگاه بین المللی زاهدان به مقصد چابهار و بالعکس را داشت به دلیل نقص فنی از ادامه پرواز بازماند.

حمید رضا پارسا ادامه داد: به همین منظور شرکت هواپیمایی ایران ایر با تهیه بلیط اتوبوس برای مسافران این پرواز از آنها خواست تا به صورت زمینی این مسیر را طی کنند.

وی اذعان داشت: در حال حاضر تکنسین های مربوطه در حال رفع نقص فنی این هواپیما هستند.

پارسا گفت: پرواز زاهدان - تهران نیز که مقرر بود ساعت 12:10 دقیقه ظهر امروز از این فرودگاه انجام شود در صورت رفع نقص فنی انجام خواهد پذیرفت.

وی از شهروندان خواست برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام احتمالی این پرواز با مرکز اطلاعات فرودگاه بین المللی زاهدان تماس حاصل فرمایند.

به گزارش خبرنگار مهر به دلیل نقص فنی بوجود آمده بیش از 200 مسافر از صبح امروز در فرودگاه های زاهدان و چابهار سرگردان شدند.