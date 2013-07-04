فرمانده جدید سپاه کامیارن معرفي شد

به گزارش خبرگزاري مهر، مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه شهرستان کامیاران با حضور فرمانده سپاه بیت المقدس، امامان جمعه و جماعت، نیروهای نظامی و انتظامی، مسئولین ادارات و اقشار مختلف مردم در سالن همایش های سپاه این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم طی حکمی توسط فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان؛ سرهنگ منصور ولیئی به عنوان فرمانده جدید سپاه کامیاران معرفی شد و از خدمات سرهنگ محمد رضا شرفبياني تقدير و تشكر شد.

محمدرضا شرفبیانی فرمانده پیشین سپاه کامیاران با اشاره به گرامیداشت شهیدان ایثارگری چون شهیدان خلیلی و طاهرنژاد عنوان کرد: از عنایت مسئولین لذت بردم چرا که در حمایت از برنامه ها و موارد عشق و علاقه ای که به بسیج داشتند من را یاری می دادند.

وی ضمن ارائه ی گزارشی از عملکرد خود در سپاه کامیاران، ارتقاي ناحيه بسيج سپاه كامياران به سه گردان رزمي، ارتقاي تعداد بسيجيان در رده هاي مختلف از 28 هزار نفر به بيش از 40 هزار نفر را از ديگر دستاوردهاي سپاه كامياران عنوان كرد.

شرفبیانی با اشاره به اجرای 84 طرح و پروژه از قبیل ساخت حوزه مقاومت و منازل سازمانی اضافه کرد: امروز در زیرساخت های سپاه کامیاران مشکلی وجود ندارد و مایحتاج ما درون سازمانی تامین می شود.

شرفبیانی با اشاره به افزایش چشمگیر آمار بسیجیان در شهرستان كامياران اعلام کرد: از زمان سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان تا به حال 164 طرح عمرانی از جمله ساخت پل، مدرسه، مسجد، غسالخانه، کتابخانه و خانه ی عالم انجام شده است كه همه اينها مرهون دلسوزي نيروهاي مومن و متعهد سپاه و بسيج در این مدت است.

وی با اشاره به موفقیت سپاه کامیاران در سال 88 به عنوان ناحیه نمونه ی کشوری و در سال 90 به عنوان سپاه نمونه کشوری در جشنواره مالک اشتر گفت: در فرایند اعتماد سازی از مردم ولایتمدار و دیندار کامیاران جز مهر، محبت، صفا و صمیمیت مشاهده نشد.

حجت الاسلام علی اشرف علي محمدي امام جمعه اهل تشيع كامياران نیز در ابتداي اين مراسم با اشاره به فعاليت و تلاش نيروهاي سپاه و بسيج در دوران هشت سال دفاع مقدس و جنگ سخت با مهاجمان و دشمنان عنوان کرد: امروز در جنگ نرم نياز به انجام كارهاي فرهنگي و زير ساختي است كه توجه به آن وظيفه همه مديران و مسئولان است و تنها به فرد يا اداره خاصي مرتبط نخواهد بود.

وي با بيان اينكه كار فرهنگي امروز بسيار سخت تر از جنگ مستقيم و رودرو است خواستار همكاري و تعامل مديران، روحانيون ، فرهنگيان و ساير آحاد مردم براي تحقق اين مهم شد.

در این مراسم امام جمعه اهل تشیع کامیاران، فرمانده سپاه بیت المقدس كردستان، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه کامیاران و امام جمعه روستای خامسان از زحمات سرهنگ شرفبیانی تشکر و برای سرهنگ ولیئی توفیقات الهی را خواستار شدند.

در پايان اين مراسم ضمن توديع و تقدير از خدمات و فعاليتهاي سرهنگ محمد رضا شرفبياني در دوران خدمت خود در سپاه كامياران، سرهنگ منصور وليئي از نیروهای بومي سپاه شهرستان كامياران به عنوان فرمانده جديد سپاه پاسداران شهرستان كامياران معرفي شد.