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۳۰ تیر ۱۳۸۴، ۱۱:۴۵

حمايت آمريكا از ساخت نيروگاه هسته اي در چين

سناي آمريكا حمايت و پشتيباني خود را از پرداخت وامي از سوي اين كشور براي ساخت نيروگاه هسته اي در چين اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه"سيدني مورنينگ هرالد" در استراليا، سناتورهاي آمريكا با 62 راي موافق در برابر 37 راي مخالف اصلاحيه و بند تجديد نظري را كه بانكهاي آمريكائي را از دريافت و پرداخت 5 ميليارد دلار وام به چين براي ساخت نيروگاههاي جديد هسته اي را منع مي كرد ، رد كردند.

سنا همچنين راي داد تا پيرامون مسدود كردن معاملاتي كه سبب كمك مالي به چين خواهد شد ، با اعضاي مجلس نمايندگان اين كشور گفتگو و مذاكره صورت پذيرد. 

تام كابرن"(Tom Coburn)، سناتور جمهوريخواه از ايالت اوكلاهما كه يكي از مخالفين اين طرح بود گفت:" به نظر مي رسد اين يك ديوانگي باشد كه ما يارانه اي به مسائل مالي صادرات تكنولوژي آمريكائي بدهيم".

اما "ريك سانتوروم"(Rick Santorum)، سناتور جمهوريخواه از ايالت پنسيلوانيا،گفت كه اگر شركت "وستينگهاوس" معامله كند بيش از 5 هزار شغل ايجاد شود و كشورش مي تواند از اين مساله منتفع شود.كشورش مي تواند.

گفتني است كه پيش از اين و بنا به تصويب سنا شركت الكترونيك وستينگهاوس از سوي دولت بوش از ساخت چهار راكتورعظيم هسته اي در چين منع شده بود.

کد مطلب 209001

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