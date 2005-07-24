معاون توليت آستانه مقدسه قم در خصوص احداث صحن جامع فاطمي به خبرنگار خبرگزاري مهر در قم گفت: با توجه به اينكه 150 سال هيچ فضايي به حرم اضافه نشده است ، با احتساب ضريب افزايش جمعيت و سرعت وسايل نقليه، توسعه هرچه بيشتر حرم در تمام جهات ضروري است.

حسين فقيه ميرزايي با اشاره به كمبود فضاي مورد نياز، براي نمازگزاران گفت: مشاور در طرح توسعه و نوسازي حرم سه قسمت را براي آستانه در نظر گرفته است. قسمت جنوبي طرح كه به اتمام رسيد و مورد بهره‌برداري قرار گرفت.

وي افزود: در قسمت شرقي نيز احداث صحن و سرايي در نظر گرفته شده كه به صحن اتابكي متصل مي‌شود و در سمت شمال حرم نيز كه ميدان آستانه قرار دارد.

فقيه ميرزايي با بيان اين‌كه در حال حاضر فقط امكان توسعه حرم در قسمت‌هاي شمالي و شرقي وجود دارد، تصريح كرد: مدت 2 سال است كه پيگيري‌هاي لازم را براي احداث صحن جامع فاطمي آغاز كرده‌ايم و در حال حاضر آقاي خاتمي نيز دستور احداث اين طرح و صحن را صادر كرده‌اند.

وي اظهار اميدواري كرد با روي كار آمدن دولت جديد، عمليات اجرايي اين پروژه هرچه سريع‌تر آغاز شود.

معاون توليت آستانه مقدسه اعتبار مورد نياز براي احداث طرح جامع فاطمي را 40 ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: احداث شبستان‌هاي جديد ثابت كرد كه انجام پروژه‌هاي بزرگ در قم امكانپذير است.