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۳۰ تیر ۱۳۸۴، ۱۲:۰۹

ناتو در جنوب افغانستان متمركز مي شود

سازمان پيمان آتلانتيك شمالي ( ناتو ) در نظر دارد از سال آتي ميلادي مناطق جنوبي افغانستان را به شدت تحت كنترل خود در آورد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه اتريشي ، يكي از ديپلماتهاي ناتو با اعلام اين مطلب افزود : ناتو قصد دارد تدابير خاص امنيتي را در افغانستان به مرحله اجرا در آورد به همين منظور از سال آينده ميلادي علاوه بر افزايش تعداد نظاميان خود در مناطق جنوبي افغانستان اقدامات خاصي را نيز در الويتهاي كاري خود در اين مناطق انجام مي دهد .

" اتمن ارداگ " يكي از فرماندهان ترك ناتو در اين زمينه خاطر نشان ساخت : ناتو براي تحقق اهداف خود نياز ابزارهايي دارد كه از هم اكنون در حال تهيه و تدارك آنهاست .

استاندارد در ادامه با بيان اين مطلب كه ناتو سعي دارد در اين راستا همكاريهايي با آمريكا داشته باشد ، نوشت : آمريكا از سال 2001 ميلادي حدود 18300 نظامي خود را در افغانستان مستقر كرده است .

اين در حالي است كه مقامات آمريكا به تازگي اعلام كردند كه اقدامات صلح جويانه خود را در افغانستان افزايش خواهند داد .

از سويي ديگر " پيتر اشتروك " وزير دفاع آلمان در گفتگوي روز گذشته خود با خبرگزاري آلمان بار ديگر از افزايش تعداد نظاميان اين كشور در افغانستان خبر داد .

 

کد مطلب 209004

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