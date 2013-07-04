160 میلیون ریال برای متخلفان اقتصادی آستارا جریمه تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن خالق وردی پور ظهر پنجشنبه در مصاحبه با رسانه ها افزود: در سه ماهه نخست امسال در چهارچوب بازرسی های دوره ای از بنگاه های اقتصادی هشت هزار و 351 واحد صنفی و غیر صنفی در شهرستان آستارا به مرحله بازرسی در آمد.



وی اظهارداشت: در راستای این بازرسی ها که با همراهی بازرسان مجمع امور صنفی این شهرستان انجام گرفت 198 مورد تخلف شناسایی شد.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آستارا گفت: عمده تخلفات مورد کشف طی این مدت شامل گرانفروشی، عدم صدور فاکتور، عدم درج قیمت و کم فروشی بوده است.



وی تصریح کرد: ارزش ریالی پرونده تخلف متشکله مزبور 160 میلیون ریال بوده و متخلفان با تشکیل پرونده برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.



خالق وردی پور همچنین از انجام 55 مورد گشت مشترک با ادارات ذیربط در این شهرستان طی سه ماهه نخست امسال خبر داد و یادآورشد: طی این مدت به 177 مورد گزارش مردمی و ناظران افتخاری در زمینه تخلفات اقتصادی رسیدگی شده است.