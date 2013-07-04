لرستان در تدارک برگزاری اجلاس نماز/ افتتاح اجلاس با قرائت پیام رهبری و حضور رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، نشست جایگاه نماز در دانشگاهها صبح پنج شنبه به منظور انجام برنامه ریزی های لازم برای برگزاری بیست و دومین اجلاس سراسری نماز به میزبانی لرستان با حضور روسای دانشگاههای استان و مسئولان دفاتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای لرستان برگزار شد.

مطابق اعلام مسئولان برگزاری، این اجلاس سراسری با قرائت پیام رهبر معظم انقلاب افتتاح می شود و در دیداری که حجت الاسلام قرائتی با رئیس جمهور منتخب داشته اند ضمن دعوت از ایشان حضور حجت الاسلام روحانی در اجلاس سراسری نماز قطعی شده است.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای لرستان در این جلسه در سخنانی اظهار داشت: همزمان با برگزاری اجلاس سراسری نمار نمایشگاه حریم نماز از 11 تا 16 شهریور توسط دانشگاه آزاد خرم آباد دایر می شود.

حجت الاسلام طاهری برگزاری کارگاه تخصصی ائمه جماعت در دانشگاههای غرب کشور با حضور 250 نفر توسط دانشگاه علوم پزشکی لرستان را از دیگر برنامه های جنبی این اجلاس برشمرد و افزود: همچنین کارگاه توانمند سازی دو روزه کانون های قرآن و عترت دانشگاههای که در آن دانشجویان با اسرار نماز و شیوه های جذب و تبلیغ آشنا می شوند توسط دانشگاه لرستان برگزار می شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد نیز در این جلسه بیان داشت: 236 مقاله از طریق پایگاه مجازی به دبیرخانه اجلاس سراسری نماز در لرستان ارسال شده است.

حجت الاسلام قاسم متقی نیا عنوان کرد: تاکنون 181 مقاله ارسالی در فرآیند داوری قرار گرفته اند و داوری تعدادی از آنها نیز انجام شده است.

وی با بیان اینکه داوری مقالات در یک فرآیند سه مرحله ای توسط 45 نفر از اساتید دانشگاههای لرستان انجام می شود، افزود: محور مقالات اجلاس سراسری نماز به گونه ای انتخاب شده اند که دانش آموزان هم می توانند مقاله ارائه دهند.

مسئول کمیته علمی اجلاس سراسری نماز در لرستان گفت: تقاضای ما از مسئولان دانشگاههای استان این است که بخش های پژوهشی دانشگاهها را برای ارائه مقاله به اجلاس سراسری نماز فعال کنند.