سوريه نسبت به طراحان ترور رفيق حريري اظهار بي اطلاعي كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، سرلشگرغازي كنعان وزيركشورسوريه تصريح كرد:ما هيچ اطلاعي درمورد ترور رفيق حريري نخست وزيرپيشين لبنان نداريم زيرا سازمان اطلاعات سوريه درلبنان تنها به امورامنيت نيروهاي سوريه در لبنان اهتمام ورزيد.

كنعان كه مسئوليت سازمان اطلاعات نظامي سوريه در لبنان را تا پايان سال 2002 برعهده داشت درگفتگو با يك پايگاه اطلاع رساني عنوان كرد: واقعيت امر اين است كه ما هيچ اطلاعي درمورد ترور نخست وزير پيش لبنان نداريم زيرا ما نيروهاي امنيتي و نظامي خود را از لبنان خارج كرديم .

اين مسئول سابق سازمان اطلاعات نظامي سوريه درلبنان درعين حال خاطر نشان ساخت : اگر نيروهاي سوريه درلبنان درآن زمان مي خواستند نقشي با سياستمداران لبنان ايفا كنند تنها هدفشان ازآن بين بردن هرگونه اختلاف بود.

كنعان در ادامه ياد آورشد : سازمان امنيت لبنان كه نقش خود را دراين كشور ايفا مي كند مسئول امنيت مي باشد .

وزير كشورسوريه در ادامه به اين نكته اشاره كرد كه اگر جهان واقعا مي خواهد بداند چه كسي حريري را ترور كرده است بايد به دو سوال بطورشفاف و كليدي پاسخ دهد اينكه چه كسي از آنچه كه برسر لبنان وسوريه آمد سود برده است؟ و دوم چه كسي ازسيل اتهام وارده به سوريه سود مي برد؟

وي همچنين درپاسخ به سوالي پيرامون اظهارات مقامات سازمان ملل متحد مبني بر حضورمستمرعناصر امنيتي سوريه درلبنان اظهارداشت : اين اتهامات دروغ و درچارچوب اختلافات سياسي با برخي ازآنها و نتيجه خدعه ونيرنگ دشمنان است.



كنعان اين سوال را مطرح ساخت : سازمان اطلاعات بدون نيروچه كاري مي تواند انجام بدهد؟ پس سازمان اطلاعات با نيرو هاي خود به لبنان رفت و سپس با همين نيرواز لبنان خارج گرديد.

شايان ذكراست روزنامه فرانسوي فيگارو به نقل ازملس رييس تيم تحقيق بين المللي پرونده تروررفيق حريري نوشت با توجه به اسناد و مدارك موجود ما به مصطفي حمدان مظنون هستيم وي همچنين درادامه مدعي شد حمدان ازاولين كساني خواهد بود كه بازجويي خواهد شد.

اين روزنامه به نقل ازملس نوشت ما همچنين منزل مسكوني و دفتركارحمدان را مورد بازرسي قرارداديم . قابل ذكراست رفيق حريري درپي وقوع انفجاري قوي درمركز بيروت در14 فوريه ( بهمن ماه) كشته شد.

نجيب فرنجيه رييس مركز اطلاع رساني منطقه اي سازمان ملل متحد درلبنان باصدوربيانيه اي اعلام كرد ملس رييس تيم تحقيق بين المللي پرونده تروررفيق حريري سرتيب مصطفي حمدان فرمانده گارد رياست جمهوري يا هيچ شخص ديگري را متهم نكرده است.