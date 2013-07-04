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۱۳ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۵۰

رایان گیگز مربی – بازیکن منچستریونایتد شد

رایان گیگز مربی – بازیکن منچستریونایتد شد

باشگاه منچستریونایتد رایان گیگز را به عنوان مربی – بازیکن معرفی کرد و گفته می شود فیل نویل مدافع اسبق این تیم نیز قرار است به کادر فنی دیوید مویس سرمربی شیاطین سرخ اضافه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رایان گیگز 39 ساله کار مربیگری خود را با باشگاه منچستریونایتد آغاز کرد و قرار است تابستان سال آینده نیز مدرک حرفه ای مربیگری خود را از یوفا (اتحادیه فوتبال اروپا) دریافت کند.

گیگز که قراردادش را به عنوان بازیکن در ماه می برای مدت یک سال دیگر تمدید کرد در گفتگو با وب سایت رسمی باشگاه گفت: افتخار بزرگی است که باشگاه مرا به عنوان مربی – بازیکن انتخاب کرده است. با توجه به اینکه مدت زیادی در منچستریونایتد بازی کرده ام امیدوارم بتوانم تجربیاتم را در اختیار تیم قرار دهم.

دیوید مویس سرمربی منچستریونایتد نیز گفت: از اینکه گیگز سمت مربی – بازیکن را در باشگاه منچستریونایتد پذیرفت بسیار خوشحالم. دوران طولانی و پر از موفقیت گیگز در منچستریونایتد می تواند الگوی هر بازیکن جوانی باشد. بدون شک تجربیات او هم به عنوان مربی و هم به عنوان بازیکن بسیار برای ما مفید خواهد بود.

به نوشته روزنامه دیلی میل فیل نویل مدافع اسبق یونایتد و اورتون نیز قرار است به زودی به کادر فنی شیاطین سرخ اضافه شود و به دیوید مویس در هدایت این تیم کمک کند.

کد مطلب 2090076

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