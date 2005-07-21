دموكراتها از ناتواني دولت بوش در كاهش تسليحات كشتار جمعي انتقاد كردند

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، اعضاي دموكرات كنگره آمريكا با انتشار يك گزارش انتقادي تحت عنوان ، "بدترين تسليحات در بدترين دستها ، ناتواني آمريكا در مقابله با تهديدات هسته اي از11سپتامبر و انتخاب يك روش برخورد" به جزئيات مربوط به ناتواني دولت بوش در مهار تسليحات و مواد غير قانوني پرداخت .



هري ريد رهبر دموكراتهاي سناي آمريكا در يك كنفرانس مطبوعاتي كه توسط دموكراتهاي پيشرو و مقامات سابق امنيتي آمريكا ترتيب يافت اظهارداشت : مهمترين تهديدي كه ما با آن روبرو هستيم گسترش تسليحات كشتار جمعي است كه هنوز اقدامات اشتباه دولت بوش در عراق موجب شده است پرداختن به اين تهديد بسيار دشوار باشد .



ريد در باره گزارش دموكراتها درباره كم كاري جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا درمقابله با تسليحات كشتار جمعي تاكيد كرد : اين گزارش نشان مي دهد ما بايد كاملا مراقب باشيم .



نانسي پلوسي يكي از اعضاي دموكرات مجلس نمايندگان آمريكا درباره اين گزارش خاطر نشان كرد : در اين گزارش آمده است آمريكا اقدام به مبارزه بين المللي عليه تروريسم كرده است و در زمينه مبارزه بين الملي با گسترش تسليحات كشتار جمعي كاري صورت نداده است .



وي افزود : سياستهاي دولت بوش در قبال برنامه هاي هسته اي ايران و كره شمالي ، ايمني مواد هسته اي رها شده در روسيه و جاهاي ديگر و تقويت سيستم عدم گسترش تسليحات كشتار جمعي به شكست انجاميده است .



دراين گزارش آمده است : ناتواني رهبري دولت بوش در اين زمينه ها موجب شده است مردم آمريكا ايمني كمتري نسبت به آنچه كه بايد داشته باشند برخوردار باشند .



اين سند توسط مقامات امنيتي سابق آمريكا كه تحت نام گروه مشاوره امنيت ملي كار مي كنند شامل ويليام پري وزير دفاع سابق ، مادلين آلبرايت وزير امور خارجه سابق آمريكا و ديگر مقامات تهيه و تنظيم گرديد .



اين گروه تاكنون توصيه هاي مختلفي شامل بازنگري دموكراسي در مذاكراه با كره شمالي ، پيشنهاد مجموعه اي از مشوقها و تهديد ها براي واداشتن ايران براي توقف برنامه هسته ايش و تقويت همكاري آمريكا و روسيه بوده است .

کد مطلب 209015