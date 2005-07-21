بازسازي فيلم هراسناك " طالع " توسط " جان مور "

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، اين فيلمساز كه واپسين بار با فيلم " پرواز ققنوس " برپرده سينماها ظاهر شد، تصميم دارد كه پروژه جديدش را بر اساس فيلم " طالع " محصول سال 1976 كليد بزند .

" طالع " شرح حال نوزادي شيطاني است كه دريك خانواده معتقد بدنيا مي آيد . " دن. ك. درموت " فيلمنامه نويس تازه كار سينما، نگارش نسخه جديد اين اثر را برعهده گرفته است . " مور " اعلام كرد كه تصميم دارد فيلمش را با نام " طالع 666 " جلو دوربين ببرد و خاطرنشان كرد كه اگر اين اثر با موفقيت مواجه شود، بي ترديد قسمتهاي بعدي آن را نيزكليد مي زند.

فيلم " پرواز ققنوس "، ساخته قبلي اين كارگردان، داستان هواپيمايي بود كه در جريان طوفان شن در يك كوير سقوط مي كند و سواران آن تلاش مي كنند كه با ساخت يك هواپيماي جديد ازبقاياي هواپيماي قبلي ، خود را ازاين كويرنجات دهند.

"دنيس كوييد "،" جيوواني ريبيسي "،" ميراندا اتو"،" هيو لاري " و" جاريد پاداليكي "، ازجمله هنرپيشگاني بودند كه در اين اثر، به ايفاي نقش پرداختند.

