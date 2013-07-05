بازیکن خارجی گسترش فولاد پس از تست پزشکی قرارداد می بندد

به گزارش خبرنگار مهر، "دیگو چاواری" بازیکن اهل کشور پرو که اولین بازیکن خارجی تیم گسترش فولاد در لیگ برتر به شمار می آید، برای پیوستن به این تیم نیاز به انجام تست پزشکی و تائید سلامت جسمانی دارد.

این هافبک برای انجام تست پزشکی و همچنین امور مربوط به حضورش در تیم گسترش فولاد امروز پنجشنبه به فدراسیون فوتبال رفت.

چاواری پس از تائید فنی از سوی رسول خطیبی، برای ثبت قرارداد با تیم گسترش فولاد تبریز با مسئولان این باشگاه به توافق دست یافته است.

تیم گسترش فولاد تبریز چند فصل پیش و در زمان حضور در لیگ دسته اول از چند بازیکنان خارجی بهره می برد.