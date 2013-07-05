کاشمر رتبه برتر كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فروزان پنج شنبه شب درجلسه كميسيون مبارزه با قاچاق كالا وارز شهرستان کاشمر اظهار کرد: برگزاري منظم جلسات و پیگیری امور مربوط به قاچاق کالا و ارز و بویژه عرضه خارج از شبکه بوده که منجر به كسب رتبه برتر كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز شهرستان در بين 5 ستاد برتر استان شد.

وی گفت: برخوردها در حوزه عرضه خارج از شبکه باید پیشگیرانه باشد و هر يك از اعضا در حوزه دستگاه خود نسبت به فعالیت گشت های مشترک،نظارت و کنترل لازم در زمينه پدیده قاچاق کالا و عرضه خارج از شبکه انجام پذيرد.

رئيس كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز شهرستان همچنين با تاكيد بر اجراي طرح شبنم و الصاق كد رهگيري بر لزوم اطلاع رساني لازم براي اصناف و شهروندان تاكيد کرد.

وي در ادامه اظهار داشت: با انجام گشتهاي مشترك درسه ماهه اول سال جاری کشفیات کالای دخانی رشد 80 درصدی داشته و کشفیات کالای دخانی از 53 هزار نخ به 95 هزار افزایش داشته است.

فرماندار کاشمر با اشاره به مضرات استفاده از دخانيات بر ضرورت اجراي طرح تفکیک مواد دخانی در سوپر مارکت ها در شهرستان نیز تاكيد کرد.

وي همچنين بااشاره به فصل خريد و فروش پياز زعفران وتاكيد بر مصوبه کمیسیون مبارزه باقاچاق کالا و ارز استان افزود: هرگونه جابجایی پیاز زعفران بدون مجوز جهاد کشاورزی شهرستان های مبدأ و مقصد ممنوع می باشد و توسط ستاد توقیف و از طریق مراجع قانونی مجازات دارد.

كاشمر جزو سه شهرستان پيش گام مسكن مهر در استان شد

همچنین فروزان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: كاشمر جزو سه شهرستان پيش گام درمسكن مهر دراستان است واز لحاظ تامين زيرساختها وفضاهاي روساختي پيش گام از سايرشهرستانها دراستان هستيم.

وي افزود : 4802 واحد مسكن مهر در شهرستان فعال است و1241 واحد تاكنون تحويل داده شده است و1850 واحد آماده افتتاح مي باشد كه بزودي شاهد افتتاح وتحويل اين واحدها خواهيم بود و همچنين 2500 واحد ديگر درهفته دولت افتتاح خواهدشد.

فرماندار کاشمرگفت: درحال حاضر 2000 نفر متقاضي ثبت نام مسكن مهر مي باشند كه اگر زمين آماده تحويل باشد و شرايط تسهيلات ادامه داشته باشد آمادگي تامين مسكن متقاضيان را داريم.

وی درادامه گفت:در فضاي اداري شهرستان با همدلي و وفاق براي توسعه وپيشرفت ترشيز بزرگ گام هاي بسيار خوبي برداشته شده است وپشرفت وتوسعه كاشمر مهمترين اولويت و آرزوي كاري ما مي باشد.

فروزان اظهار کرد: با همكاري مديران درجهت جذب اعتبارات گامهاي مثبتي براي توسعه شهرستان برداشته شده است و تنها شهرستان استان خراسان هستيم كه جداي از اعتبارات شهرستان مبلغ 175 ميلياردريال از صندوق توسعه ملي براي تنها يك پروژه جذب نموده ايم.

وی با اشاره به اين که فضاي کار در شهرستان به ويژه در بخش کشاورزي فراهم است افزود : تعهد اشتغال شهرستان امسال ۳ هزار و ۱۴۴ مورد است و تاکنون نيز ۳۱۰ نفر موفق به ثبت نام در سامانه شده اند كه تاکنون اعتباري به شهرستان اختصاص نيافته است و اين تعهد را مي دهيم که پس از ابلاغ اعتبارات اجازه نخواهم داد که يک ريال از اعتبارات تخصيصي به شهرستان برگشت شود و هر مديري که در جذب اعتبارات کوتاهي کند در سيستم مديريتي شهرستان جايگاهي نخواهد داشت.

فروزان ادامه داد: در استان اولين شهرستاني هستيم كه در واگذاري زمينهاي كشاورزي براي احداث گلخانه مراحل مقدماتي واگذاري زمين ها به پايان رسيده است و كار واگذاري و تخصيص تسهيلات در اسرع وقت انجام خواهدشد.

فرماندارکاشمر با اشاره به اهميت ارائه خدمات به روستاها تصريح کرد: درخصوص توجه به روستاها درسال گذشته اعتبارات خوبي دربين دهياريها توزيع شده و در هفته هاي اخير مبلغ يك ميليارد و هفتصد ميليون ريال بين روستاهاي شهرستان توزيع شده است.

وی گفت: درارزيابي طرح ميان مدت عفاف وحجاب دستگاهاي اجرايي ، شهرستان مقام سوم استان خراسان رضوي راكسب کرده ايم.

فروزان با اشاره به اقدامات انجام شده درحوزه مشاركت خيرين در شهرستان افزود: اقدامات قابل تقديري درحوزه خيرين درشهرستان انجام شده وفعاليت انجمن خيرين سلامت ، خيرين كتابخانه ساز و.. از جمله اقداماتي است كه با حضور و مشاركت خيرين درشهرستان صورت پذيرفته است.

وي ادامه داد: تاكنون بيش از 15ميلياردريال از محل كمك ومشاركت خيرين بخش سلامت تجهيزات و امكانات لازم براي بيمارستاهاي شهرستان خريداري شده و از محل كمك خيرين شاهد افتتاح دفتر انجمن خيرين كتابخانه ساز خواهيم بود.