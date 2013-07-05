دوران دفاع مقدس منشا تحولات همه جانبه در کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشگر قاسم سلیمانی شامگاه پنجشنبه در یادواره سرداران و 92 تن از شهدای تیپ مالک اشتر مازندران افزود: دستاورد بزرگ دوران هشت ساله دفاع مقدس، مباحث دینی و مذهبی بود که سبب تحول جامعه اسلامی ایران شد.



وی گفت: صدور پیام انقلاب اسلامی به جهانیان مدیون ترویج فرهنگ دفاع مقدس در جامعه است.

سلیمانی اظهار کرد: صدور پیام انقلاب به سراسر دنیا و پیروزی هایی مختلف جمهوری اسلامی ایران در بخشهای مختلف را مدیون فرهنگ دفاع مقدس هستیم.

وی افزود: جامعه ما مدیون شهدا و خونهای مطهر آنها بوده که در احترام به خانواده شهدا نباید غفلت شود و احترام به آنان احترام به شهداست.

سلیمانی اداره و مدیریت جامعه در زمان حاضر مبتنی بر فرهنگ دفاع مقدس را ضروری و مورد نیاز جدی کشور دانست و تاکید کرد: اعمال مدیریت با معنویت کامل و خالصانه در امورات حساس کشور سبب ایجاد تحولات همه جانبه خواهد شد.

وی اعزام های کاروان راهیان نور به مناطق جنگی غرب و جنوب کشور را بسیار تاثیرگذار و دارای ارزش بین نسل جوان جامعه ارزیابی کرد و یادآورشد: این مهم نباید مورد غفلت متولیان اعزامها واقع شود وباید با برنامه ریزیهای اصولی تر در زمان های مناسب آن انجام شود.

سلیمانی گفت: هیچ سندی ارزشمند تر وجامع تر از سند دفاع مقدس در ابعاد ملی و دینی نیست و سند دفاع مقدس ایران در بروز چهره ملت ایران و بروز مذهب جامعیتی کامل دارد.