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۱۴ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۴۲

سرلشگر سلیمانی:

دوران دفاع مقدس منشا تحولات همه جانبه در کشور شد

دوران دفاع مقدس منشا تحولات همه جانبه در کشور شد

آمل - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دوران دفاع مقدس و سند پرافتخار هشت ساله جنگ تحمیلی در ایران، به عنوان منشا تحولات همه جانبه در بخش های مختلف کشور شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشگر قاسم سلیمانی شامگاه پنجشنبه در یادواره سرداران و 92 تن از شهدای تیپ مالک اشتر مازندران افزود: دستاورد بزرگ دوران هشت ساله دفاع مقدس، مباحث دینی و مذهبی بود که سبب تحول جامعه اسلامی ایران شد.

وی گفت: صدور پیام انقلاب اسلامی به جهانیان مدیون ترویج فرهنگ دفاع مقدس در جامعه است.

سلیمانی اظهار کرد: صدور پیام انقلاب  به سراسر دنیا و پیروزی هایی مختلف جمهوری اسلامی ایران در بخشهای مختلف را مدیون فرهنگ دفاع مقدس هستیم.

وی افزود: جامعه ما مدیون شهدا و خونهای مطهر آنها بوده که در احترام به خانواده شهدا نباید غفلت شود و احترام به آنان احترام به شهداست.

سلیمانی اداره و مدیریت جامعه در زمان حاضر مبتنی بر فرهنگ دفاع مقدس را ضروری و مورد نیاز جدی کشور دانست و تاکید کرد: اعمال مدیریت با معنویت کامل و خالصانه در امورات حساس کشور سبب ایجاد تحولات همه جانبه خواهد شد.

وی اعزام های کاروان راهیان نور به مناطق جنگی غرب و جنوب کشور را بسیار تاثیرگذار و دارای ارزش بین نسل جوان جامعه ارزیابی کرد و یادآورشد: این مهم نباید مورد غفلت متولیان اعزامها واقع شود وباید با برنامه ریزیهای اصولی تر در زمان های مناسب آن انجام شود.

سلیمانی گفت: هیچ سندی ارزشمند تر وجامع تر از سند دفاع مقدس در ابعاد ملی و دینی نیست و سند دفاع مقدس ایران در بروز چهره ملت ایران و بروز مذهب جامعیتی کامل دارد.

کد مطلب 2090226

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