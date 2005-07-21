"كيت هادسون" به جمع هنرپيشگان "تو ، من و دوپي" پيوست

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"، اين هنرپيشه موافقت كرد كه درفيلم "تو، من ودوپي"، نقش مقابل "اوون ويلسون" را بازي كند. او در حقيقت نقش يك تازه عروس را برعهده دارد كه همسرش ساقدوش عروسي شان را به خانه دعوت مي كند، اما زمانيكه ميزبانها درمي يابند كه مهمان قصد ترك خانه را ندارد، با مشكلات جديدي مواجه مي شوند.

"جو" و"آنتوني روسو"، برادران فيلمساز، كارگرداني اين اثر را برعهده دارند. آنها واپسين بار فيلم كمدي "به كلين وود خوش آمديد" را بر پرده سينماها داشتند. با انتخاب "كيت هادسون" براي اين اثر تنها تصميم گيري پيرامون انتخاب هنرپيشه اي كه بتواند نقش "دوپي" را بازي كند، باقي مانده است.

"كيت هادسون" درسالهاي اخير فيلمهاي "زندگي آبي" و"برنامه پرواز" را برپرده سينماها داشت. ازجمله پروژه هاي آينده وي مي توان به فيلمهاي "كليد اسكلتي" وبازسازي فيلم " سرگيجه " ساخته " آلفرد هيچكاك " اشاره كرد.