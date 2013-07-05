14 میلیارد ریال برای ایجاد زیرساخت یادمانهای دفاع مقدس در ایلام اختصاص یافت

حسن بهرامی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال حدود 14 میلیارد ریال برای ایجاد زیرساخت ها، تععمیر ومرمت یادمان های دوران دفاع مقدس دراستان اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: اولویت بندی ساخت یادمان ها باید از سوی سپاه صورت گیرد و برای یادمان ها ساخت نمازخانه ،تامین آب وبرق انجام شود.
بهرام نیا اضافه کرد: دستگاه های متولی باید برای جذب اعتبارات مربوط به ساخت وتجهیز و تعمیر یادمان های دوران دفاع مقدس تلاش کنند.
وی عنوان کرد: استان ایلام با دارا بودن بیش از ۴۲۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق در طول هشت سال دفاع مقدس یکی از مناطق عملیاتی و جنگی کشور در دفاع از مرزهای جمهوری اسلامی بوده است.
وی اظهار داشت: مناطق عملیاتی شرهانی، چنگوله، شهر مرزی مهران و دهلران که به تصرف دشمن درآمد و وجود پیکر هزاران شهید در این منطقه از ارزشمندترین خاطرات معنوی جنگ هشت ساله است.
این مسئول تصریح کرد: استان ایلام در دوران دفاع مقدس مهمترین جبهه میانی و در کانون این واقعه قرار داشت و به همین علت مسئولان با پایان یافتن جنگ تحمیلی در صدد برآمدند با حفظ و نشان دادن یادمانهای این دوران، یاد و خاطره دفاع مقدس را زنده کنند.
وی یادور شد: مردم استان ایلام در زمان دفاع مقدس به عنوان مرزدارانی شجاع از کیان ایران اسلامی دفاع کردند و در زمان دفاع مقدس دلاورمردی و ایثارگری را از خود نشان دادند که امروزه باید با ایجاد مناطق گردشگری جنگ آن شجاعتها را برای نسل جوان بازخوانی کنند.
نظر شما