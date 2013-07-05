  1. استانها
  2. ایلام
۱۴ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۲۰

بهرامی نیا:

14 میلیارد ریال برای ایجاد زیرساخت یادمانهای دفاع مقدس در ایلام اختصاص یافت

14 میلیارد ریال برای ایجاد زیرساخت یادمانهای دفاع مقدس در ایلام اختصاص یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام گفت: 14 میلیارد ریال برای ایجاد زیرساخت یادمانهای دفاع مقدس در ایلام اختصاص یافته است.

حسن بهرامی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال حدود 14 میلیارد ریال برای ایجاد زیرساخت ها، تععمیر ومرمت یادمان های دوران دفاع مقدس دراستان اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: اولویت بندی ساخت یادمان ها باید از سوی سپاه صورت گیرد و برای یادمان ها ساخت نمازخانه ،تامین آب وبرق انجام شود.

بهرام نیا اضافه کرد: دستگاه های متولی باید برای جذب اعتبارات مربوط به ساخت وتجهیز و تعمیر یادمان های دوران دفاع مقدس تلاش کنند.

وی عنوان کرد: استان ایلام با دارا بودن بیش از ۴۲۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق در طول هشت سال دفاع مقدس یکی از مناطق عملیاتی و جنگی کشور در دفاع از مرزهای جمهوری اسلامی بوده است.

وی اظهار داشت: مناطق عملیاتی شرهانی، چنگوله، شهر مرزی مهران و دهلران که به تصرف دشمن درآمد و وجود پیکر هزاران شهید در این منطقه از ارزشمندترین خاطرات معنوی جنگ هشت ساله است.

این مسئول تصریح کرد: استان ایلام در دوران دفاع مقدس مهمترین جبهه میانی و در کانون این واقعه قرار داشت و به همین علت مسئولان با پایان یافتن جنگ تحمیلی در صدد برآمدند با حفظ و نشان دادن یادمانهای این دوران، یاد و خاطره دفاع مقدس را زنده کنند.

وی یادور شد: مردم استان ایلام در زمان دفاع مقدس به عنوان مرزدارانی شجاع از کیان ایران اسلامی دفاع کردند و در زمان دفاع مقدس دلاورمردی و ایثارگری را از خود نشان دادند که امروزه باید با ایجاد مناطق گردشگری جنگ آن شجاعتها را برای نسل جوان بازخوانی کنند.

 

کد مطلب 2090240

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه