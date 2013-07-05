الزام دستگاههاي اجرايي به اجراي قانون جامع ايثارگران / در خواست از رئيس جمهور منتخب براي احياي مشاوران امور ايثارگران

مجتبي رحماندوست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اينكه بعد از سالها قانون جامع ايثارگران به تصويب مجلس و شوراي نگهبان رسيد گفت: چون رئيس جمهور در موعد قانوني قانون را ابلاغ نكرد رئيس مجلس اقدام به ابلاغ قانون كرد و از تاريخ 28 اسفند ماه سال 91 اين قانون براي تمامي دستگاههاي اجرايي لازم الاجرا شده است.

وي افزود: البته به دليل اينكه این قانون با تاخیر به تصويب رسيد در بودجه دولت اعتبار آن پیش بینی نشده است براي همين مجلس بودجه اي را براي اين قانون در نظر گرفت كه حدود 500 ميليارد تومان است. حالا دستگاههاي اجرايي نبايد بهانه اي براي اجر نكردن اين قانون داشته باشند.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس ومشاور سابق رئيس جمهور در امور ايثارگران در پاسخ به اينكه آيا پيشنهادي براي انتخاب رئيس بنياد شهيد به رئيس جمهور منتخب ارائه شده است گفت: هنوز نظري نخواسته اند و اميدواريم فردي شايسته و كليدي انتخاب شود ولي از رئيس جمهور منتخب مي خواهيم تا جايگاه مشاور رئيس جمهور در امور ايثارگران را احيا کند تا مشاوران ايثارگران وزرا، دستگاهها و استانداريها منسجم تر و موفق تر عمل كنند.