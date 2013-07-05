پروژه حرم تا جمکران، بزرگترین پروژه یک قرن اخیر قم است/ تقدیر از رئیس جمهور برای بخشودگی اوراق مشارکت پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری، شامگاه پنج شنبه در جمع اقشار مختلف مردم قم در مراسم افتتاح بلوار پیامبر اعظم(ص) در سخنانی گفت: در راستای فرمایشات و منویات رهبر معظم انقلاب در سالهای اخیر با عنایت و توجه دولت نهم و دهم در این استان و همچنین با همت بلند و تلاشهای خستگی ناپذیر مدیران استان و مدیریت شهری، پروژههای مهم و بزرگی همچون انتقال آب شیرین، اجرای پروژههای بهسازی و عمرانی ضلع شرقی و غربی حرم مطهر حضرت معصومه(س)، ساخت زیرگذرها و روگذرها و تقاطعهای غیر هم سطح به همراه دهها طرح و پروژه دیگر به منظور خدمت رسانی هر چه بیشتر به مجاوران و زائران به سر انجام رسیده است.
وی با اشاره به اجرای انبوهی از پروژههای مهم عمرانی، نظیر مترو، منوریل، مجموعه پلهای جمهوری اسلامی، تقاطع سه سطح 9 دی، پانزده خرداد، شهید کاظمی، آیتالله بهاءالدینی، انتقال آب از ورامین گفت: این پروژهها با وجود محدودیتهای موجود با سرعت و جدیت در حال پیگیری و اجرا هستند.
قم با همراهی مردم و مسئولان به سمت تحقق جهان شهر شیعی حرکت میکند
شهردار قم بیان کرد: استان قم با همدلی و همراهی خدمتگزاران مردم و دستاندرکاران نظام مقدس جمهوری اسلامی میرود تا به آرمانهای والایش که همان پیشرفت، آبادانی و در نهایت تحقق جهان شهر شیعی است نایل آید.
شهردار قم ادامه داد: در کنار تمام این فعالیتها پروژه عظیم و فراملی بلوار پیامبر اعظم(ص) را میتوان به جرأت گل سر سبد عرصه خدمت نامید.
پروژه حرم تا حرم بعد از 18 سال به بهره برداری رسید
وی افزود: این پروژه، خدمتی ماندگار و مستمر که متأسفانه به دلایل مختلف سالیان متمادی ناتمام مانده بود. اما با الطاف الهی و با عنایت خاصه حضرت ولی عصر(عج) و کریمه اهل بیت حضرت معصومه(س) این پروژه پس از گذشت حدود 18 سال انتظار امروز در این ایام مبارک به بهره برداری رسیده و پذیرای قدوم مبارک زائرین عزیز است.
دلبری تصریح کرد: به جرأت میتوان گفت پروژه معنوی حرم - جمکران یکی از مهمترین و بزرگترین پروژههای یک قرن اخیر در شهر مقدس قم است که البته افتتاح این پروژه، پایان بخشی از عملیات و شروع بخشی دیگر است که از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است.
شهردار قم بیان داشت: طرح اتصال و راه مواصلاتی حرم مطهر حضرت معصومه(س) به مسجد مقدس جمکران توانسته است گره گشای بسیاری از مشکلات و بر طرف کننده انبوهی از دغدغههای مردم عزیز و مسئولین بوده و جاذبهای موثر برای آسایش زائرین و مجاورین آن حضرت باشد.
تقدیر از رئیس جمهور به خاطر دستور بخشودگی اوراق مشارکت پروژه حرم تا جمکران
وی با تقدیر از رئیسجمهور به دلیل مساعدت ویژه در کارگروه توسعه و عمران به دلیل بخشودگی اصل و فرع اوراق مشارکت گفت: در خواست داریم نسبت به نامگذاری 16 اسفند ماه به عنوان روز ملی پاکبان به منظور پاسداشت و بزرگداشت زحمات و خدمات ارزنده کارگران شهرداری که همه روز محیطی پاکیزه را برای شهروندان فراهم میآورند از سوی دولت موافقت لازم به عمل آید.
شهردار قم تصریح کرد: به روح بلند و ملکوتی حضرت آیتالله بهجت(ره) که پیشگام در واگذاری منزل خود که در مسیر این طرح معنوی بودند درود میفرستم و امید دارم زائرین و مجاورینی که این مسیر آئینی قدم گذاشته و قصد زیارت میکند برای همه کسانی که به نحوی در به ثمر رسیدن این پروژه نقشی داشته دعاگو باشند.
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