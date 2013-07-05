جشنواره تئاتر عروسکی منطقه دوکشور با معرفی برگزیدگان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این آیین که شب پنجشنبه در تالار هنرنمای شهر یاسوج برگزار شد، براساس رای هیئت داوران سه نمایش سنگ ها بي گناهند از استان آذربايجان غربي، گرگ قصه ها از تهران و كلوچه هاي خدا از استان كهگيلويه وبويراحمد حائز رتبه های برتر شدند.

هيئت داوران در بخش نويسندگي جایزه خود را به راحله خادمي نویسنده نمايش درياي سرخ از هرمزگان اهدا کرد.

جايزه كارگرداني اين جشنواره به محسن عظیمی کارگردان نمايش "ددردودم" از استان مرکزی تعلق گرفت.

در بخش عروسك گرداني لوح تقديرهيئات داوران به شادي پاكزاد و اسرين ابراهيمي عروسك گردان هاي نمايش مرغك بودن از آذربایجان غربی اهدا شد.

جايزه ويژه عروسك گرداني اين جشنواره نيز به فاطمه گلچين، معصومه روزبهاني ورقيه ابراهيم پور تعلق گرفت.

هيئت داوران در بخش طراحي صحنه از اسرين ابراهيمي طراح صحنه نمايش مرغك بودن تقدیر کردند و جایزه ویژه خود را به طراح صحنه نمايش درياي سرخ از هرمزگان اهدا نمودند.

در بخش طراحي و ساخت عروسك هم شادي پاكزاد و اسرين ابراهيمي برای نمايش مرغك بودن مود تقدیر قرار گرفتند و جايزه ويژه اين بخش نيز به نمايش ددرددم اثر محسن عظيمي پويا رسید.

جايزه ويژه بخش موسيقي جشنواره به محسن حاجي زاده برای نمايش درياي سرخ اهدا شد و جایزه بهترین طراحی بروشور هم به نمایش مرغك بودن اثر اسرين ابراهيمي تعلق گرفت.

17گروه نمایشی از استانهای تهران، ایلام، مرکزی، آذربایجان غربی، یزد و کهگیلویه و بویراحمد به مدت دو روز در این جشنواره به رقابت پرداختند.

حسن دادشکر، فهیمه میرزاحسینی و امیر مشهدی عباس، داوران بخش تئاتر عروسکی مربیان و محمد علی یزدان شناس، لیلی دولت آبادی و نوشین فرهادی داوران بخش اعضا بودند.