مهلت شرکت در جشنواره میلاد سرخ تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت شرکت در دومین جشنواره سراسری میلاد سرخ اردبیل بنا به درخواست فیلمسازان تا تاریخ ده مردادماه 1392 تمدید شد.

دومین جشنواره سراسري "ميلاد سرخ" در دو بخش رقابتی فيلم های كوتاه (در حوزه داستانی، مستند، انیمیشن) و مسابقه فيلم بلند (در حوزه داستاني و در قالب ويدئويي) و طی روزهای 5 تا 7 شهریورماه 1392 در شهر اردبیل برگزار خواهد شد.

موضوعات آثار مورد پذیرش در این جشنواره شامل فيلم‌های مرتبط با سُنن ائمه معصومين و امامزادگان(ع) بويژه حضرت امام حسين(ع) در چهار محور سير و سلوک، جشن و اعياد و مجالس، پاسداشت و سوگ، رهروان (يادبود شهدا و صالحان) است.

آخرین مهلت ارسال فیلم به دبیرخانه دومین جشنواره سراسری "میلاد سرخ" روز 10 مردادماه 1392 است و عموم تهیه کنندگان و فیلمسازان سینمای ایران می توانند ضمن تکمیل فرم شرکت (که روی پایگاه خبری سینماتجربی به نشانی www.cinematajrobi.ir و سایت رسمی جشنواره میلاد سرخ به آدرس www.miladesorkhfest.ir قرار گرفته است)، آثار موضوعی خود را تا تاریخ ذکرشده به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.