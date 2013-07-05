در سفر به نیویورک پرونده دیپلمات های ایرانی ربوده شده را پیگیری می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدارکه با حضور محمد متوسليان و فاطمه اخوان اعضاي خانواده ديپلماتهاي ربوده شده و نيز سفیر كشورمان انجام شد، غضنفر رکن آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران گزارشی از آخرین وضعیت پرونده به وزیرخارجه لبنان ارائه داد و خواستار تداوم پيگيري اين قضيه مهم از طريق دولت لبنان و نهادهاي بين المللي ذيربط ازجمله سازمان ملل شد.

مجتهدزاده نیز با تقدير از تلاش هاي ارزشمند عدنان منصور در مورد پرونده 4 ديپلمات ايراني، ابراز امیدواری کرد در سایه تعامل دو طرف، بتوان گام های جدی در جهت بازگشت چهار دیپلمات ربوده شده به وطن خويش برداشت.

وی همچنين اظهار داشت: «بعنوان همسر سید محسن موسوی و نماینده چهار دیپلمات انتظار داریم دولت لبنان نقشي سازنده برای روشن شدن سرنوشت عزیزانمان ایفا نموده و ضمن پيگيري موضوع از سوي طرفهاي ذيربط لبناني (با توجه به وقوع ربايش در قلمرو لبنان)، از طريق رایزنی با سازمان ملل و طرفهاي مختلف بین المللی بیش از پیش زمینه اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی را فراهم آورد.»

وزير خارجه لبنان نیز با ابراز تاسف از اینکه به رغم گذشت سه دهه، هنوز سرنوشت دیپلمات های ایرانی ربوده شده مشخص نشده است، اظهار داشت:«اینجانب با احساس همدلي كامل با دولت و ملت ايران و خانواده عزيزان مذكور، نه تنها از جایگاه وزیرخارجه، بلکه شخصا به لحاظ اخلافی و وجدانی احساس مسئوليت مي كنم چه در داخل لبنان و چه در مراجع بین المللی برای حل این مساله دردناك از هيچ تلاشي دريغ ننمايم.»

وی افزود: به دنبال پيگيري جمهوري اسلامي ايران، وزارت خارجه لبنان پيرو نامه سال 2008 نخست وزير وقت لبنان، طي دو سال گذشته، دو يادداشت رسمي مبني بر تأييد ربايش 4 ديپلمات ايراني در خاك لبنان به سازمان ملل و لزوم پيگيري سرنوشت آنها ارسال كرده كه به عنوان سند رسمي در دبيرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسيده است.

عدنان منصور ضمن تاكيد بر پيگيري رسمي پرونده فوق در سفر دو ماه بعد خويش به نيويورك، افزود: همين امروز از نماينده دائم لبنان نزد سازمان ملل خواهم خواست آخرين وضعيت پيگيري سازمان ملل و شخص دبيركل در اين باره را جويا شود. ضمن اينكه از وزير دادگستري نيز خواسته ايم گزارشي راجع به آخرين پيگيريها در داخل لبنان، تهيه و ارائه نمايد.