افزایش 50 درصدی کمک هزینه تحصیلی دانشجویان غیرایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی بذرافشار در یازدهمین آئین نکوداشت دانش‌آموختگان غیرایرانی و ششمین جشنواره فرهنگ ملل که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد اظهار داشت: در این مراسم 174 فارغ‌التحصیل غیرایرانی از 25 کشور حضور دارند که از این تعداد 72 نفر در مقطع کارشناسی، 70 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 32 نفر در مقطع دکتری تحصیل کرده اند.

وی افزود : این دانشجویان از 17 دانشگاه وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فارغ‌التحصیل شده‌اند و این آئین منحصرا مربوط به دانش‌آموختگان دانشگاه های تابع وزارت علوم است.

بذر افشان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران نسبت به پذیرش و جذب دانشجویان غیرایرانی نگاهی ارزش مدارانه دارد و در این بین نگاه اقتصادگرانه و مادی مطرح نیست، گفت: انتظار ما از دانش‌آموختگان غیر ایرانی این است که ارتباط علمی و فرهنگی خود را تداوم بخشند و پس از بازگشت به کشور خود نیز ارتباط خود را با ما قطع نکنند و سفیرانی از جمهوری اسلامی ایران در کشور خود باشند.

معاون سازمان امور دانشجویان گفت: برنامه آموزش عالی کشور برای پنج سال آینده، جذب 25 هزار نفر دانشجوست که برای تحقق آن سالانه 2000 دانشجوی بورسیه و 3000 دانشجوی غیربورسیه پذیرفته می‌شوند که البته امسال نسبت به سال گذشته رقم صعودی خوبی داشته‌ایم.

وی افزود: تلاش ما در جهت ارتقای کیفی آموزش، پژوهش و ارائه خدمات بهتربه دانشجویان غیر ایرانی است.