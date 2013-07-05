به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین بیات در پاسخ به سوال مهر مبنی بر کمبود اتیلن به منظور راه‌اندازی مجتمع‌های جدید پلی‌اتیلنی کشور، گفت: در حال حاضر کمی اتیلن مازاد در سطح صنایع پتروشیمی وجود دارد که مازاد این اتیلن از ابتدای سالجاری تاکنون به خارج از کشور در قالب چند محموله صادر شده است.



مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه با بهره برداری از فاز 15 و 16 پارس جنوبی هم امکان تامین خوراک فاز دوم مجتمع پتروشیمی کاویان فراهم می‌شود، تصریح کرد: بر این اساس حدود یک میلیون تن اتیلن به ظرفیت تولید کشور افزوده می‌شود که می تواند خوراک مورد نیاز مجتمع‌های جدید پلی اتیلنی را تامین کند.



معاون وزیر نفت همچنین از افتتاح و یا آغاز راه اندازی 10 طرح جدید پتروشیمی خبر داد و افزود: تاکنون از مجموع کل 31 طرح پتروشیمی مهرماندگار، 21 طرح به تولید رسیده و یا در سالجاری به تولید محصول خواهند رسید.



وی با بیان اینکه هم اکنون طرح توسعه پتروشیمی نوری (برزویه)، واحد پلی‌اتیلن پتروشیمی ایلام، طرح توسعه پتروشیمی فجر، فاز اول پتروشیمی دماوند، طرح‌های زیربنایی پتروشیمی های فاز دوم عسلویه و فاز دوم اسکله صادراتی پتروشیمی در عسلویه آماده راه‌اندازی هستند، بیان کرد: همچنین امسال قطعه هشتم خط لوله اتیلن غرب از کرمانشاه تا سنندج راه اندازی خواهد شد تا امکان تامین اتیلن برخی از مجتمع‌های پتروشیمی جدید را فراهم کند.



این عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با یادآوری اینکه امسال سه مجتمع جدید پلی اتیلنی مهاباد، کردستان و لرستان هم در مدار بهره برداری قرار خواهند گرفت، تبیین کرد: بر این اساس تا شهریور ماه سالجاری پیش بینی می شود واحدهای یوتیلیتی این مجتمع های پتروشیمی راه اندازی شوند.



این مقام مسئول همچنین با اشاره به اینکه احتمال کاهش تحریم‌های صنعت پتروشیمی وجود دارد، توضیح داد: در دولت دهم گروه 5+1 پیشنهادهایی مبنی بر کاهش تحریم‌های پتروشیمی مطرح کرده است.



بیات همچنین درباره آخرین وضعیت صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری ایران، گفت: با توافق‌های انجام گرفته بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شده است که مطابق با نیازسنجی داخلی، مازاد محصولات پتروشیمی به بازارهای جهانی صادر شود.



مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مذاکره به منظور اخذ مصوباتی به منظور تامین بلندمدت خوراک و مواد اولیه صنایع تکمیلی پتروشیمی خبر داد و یادآور شد: در صورت اخذ این مصوبات امکان امضای قراردادهای بلندمدت تامین مواد اولیه صنایع تکمیلی پتروشیمی توسط صنایع بالادستی پتروشیمی با قیمتی توافقی بین دو طرف وجود دارد.