  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۴ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۶

به دلیل احتکار کالا/

5 انبار و سردخانه در سیستان و بلوچستان به تعزیرات حکومتی معرفی شدند

5 انبار و سردخانه در سیستان و بلوچستان به تعزیرات حکومتی معرفی شدند

زاهدان-خبرگزاری مهر: معاون نظارت و توسعه بازرگاني داخلي سازمان صنعت، معدن و تجارت سيستان و بلوچستان گفت: در بازرسیهای به عمل آمده از انبارها و سردخانه های استان تعداد 5 متخلف که نسبت به احتکار کالا اقدام کرده بودند شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

محمد رفیع سلطانزاده در گفتگو با مهر اظهار داشت: طی ماه گذشته تعداد 115 بازرسی از سردخانه ها و انبار های ذخیره سازی کالا در سراسر استان بعمل آمد که در این رابطه تعداد 12 تخلف محرز شناخته شد.

وی با بیان اینکه صاحبان انبارها و سردخانه ها بايد هرماه نسبت به اعلام موجودي انبارها به اين سازمان اقدام کنند افزود: عدم اعلام موجودی انبارها به این سازمان تخلف شناخته شده و با متخلفان برخورد قانوني انجام خواهد شد.

معاون نظارت و توسعه بازرگاني داخلي سازمان صنعت، معدن و تجارت سيستان و بلوچستان با اشاره به اینکه تعداد 5 پرونده به دلیل احتکار کالا در این راستا تشکیل شده است ارزش ريالي پرونده هاي متشکله را 586 ميليون و 216 هزار ريال عنوان کرد.

وی افزود: امسال در آستانه ماه مبارک رمضان علاوه بر تشدید بازرسی ها و برخورد با هر گونه احتکار کالا توسط سودجویان تعداد 7 نمایشگاه با هدف دسترسی آسان مردم به کالاهای اساسی در شهر های زاهدان، زابل، سراوان، ایرانشهر، خاش، نیکشهر و بندر کنارک برپا می شود.

کد مطلب 2090332

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها