اندیشه تکفیری در مخالفت کامل با اسلام است/ الازهر مقابله می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر ركن‌آبادي سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان در نشست با ميهمانان اجلاس بين‌المللي “ تسامح اسلام و فتنه تكفير” در اقامتگاه سفارت پيرامون تحولات منطقه و موضوع وحدت و تكفير سخنراني کرد.

سفير جمهوري اسلامي ايران در اين نشست كه علاوه بر 60 تن از ميهمانان خارجي كنفرانس از جمله دكتر شيخ توفيق بوطي رئيس اتحاديه علماي بلاد شام، آيت‌اله تسخيري مشاور عالي مقام معظم رهبري و آيت‌اله اراكي دبيركل مجمع تقريب بين مذاهب اسلامي و مولوي اسحاق مدني مشاور رئيس جمهور در امور اهل سنت نيز حضور داشتند، با اشاره به تأكيد فراوان دين مبين اسلام به حفظ و تقويت روحيه برادري و تسامح اظهار داشت: فتنه تكفير در ميان امت اسلامي خدمت بزرگي به صهيونيست‌ها و دشمنان ملت‌هاي منطقه نمود و تلاش دشمنان همواره در راستاي تقويت افكار تكفيري و تندروي‌هاي ديني بوده است.

ركن‌آبادي با اشاره به آيات قرآني و روايات اهل البيت عليهم السلام اظهار داشت: همه ما وظيفه داريم قرآن را در جامعه زنده كرده و مردم را به اجراي فرمان‌الهي دعوت كنيم. دعوت اصلي دين مبين اسلام نيز، دعوت به حفظ و تقويت وحدت است.

سفير جمهوري اسلامي ايران ضمن تبيين اصول ثابت جمهوري اسلامي ايران در راستاي تقويت وحدت و تلاش‌هاي به عمل آمده در اين راستا اظهار داشت: بنيان جمهوري اسلامي ايران كه توسط امام خميني (ره) ترسيم شده و توسط مقام معظم رهبري با قدرت و صلابت به مسير خود ادامه مي‌دهد، رمز پيروزي بر دشمنان را حفظ و تقويت وحدت مي‌داند.

شيخ احمد بدرالدين حسون مفتي كل سوريه نيز با اشاره به حضور گسترده مردم در انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت: اين انتخابات الگويي براي تمام كشورهاي دنيا و اقدامي بي سابقه در كل تاريخ به شمار مي‌رود.

وي با اشاره به همبستگي ايران، سوريه و لبنان در مقابله با رژيم غاصب صهيونيستي اظهار داشت: نگران سوريه، ايران و لبنان نباشيد چرا كه مردماني در اين كشورها هستند كه از مقاومت حمايت مي‌كنند و ارتشي در اين كشورها وجود دارد كه از سرزمين خود دفاع مي‌كند و همبستگي اين سه كشور بشارت پيروزي بزرگي در منطقه يعني آزادسازي قدس اشغالي را مي‌دهد.

دكتر منصور محمود احمد كريمه استاد دانشگاه الازهر مصر نيز طي سخناني ضمن محكوم نمودن هرگونه‌انديشه تكفيري اظهار داشت: الازهر مصر وظيفه حساسي براي مقابله با اينگونه افكار داشته و چنين افكاري در مخالفت كامل با تعاليم دين مبين اسلام است.

استاد دانشگاه الازهر مصر خطابه‌هاي تحريك آميز برخي از مبلغان ديني را محكوم كرد و اظهار داشت اينگونه خطابه‌ها چهره دين مبين اسلام و پيامبر گرامي را مخدوش مي‌سازد.

وي خطاب به ملت‌هاي منطقه اظهار داشت: شما در محيط پيراموني بيت المقدس زندگي مي‌كنيد و با دستان شما و همت شما اين مقدسات آزاد خواهد شد.

لازم به ذكر است اين كنفرانس به همت اتحاديه علماي بلاد شام و با همكاري تجمع علماي مسلمين لبنان در بيروت برگزار شد و حدود شصت تن از علما و انديشمندان برجسته از كشورهاي انگلستان، سوريه، مصر، اردن، عراق. افغانستان، مالزي، روسيه، بحرين، تاتارستان، استراليا، ساحل عاج، تركيه، عمان، ايران و... در اين كنفرانس حضور داشتند.

از كشورمان نيز حضرت آيت‌اله تسخيري مشاور عالي مقام معظم رهبري در امور جهان اسلام، آيت‌اله اراكي دبيركل مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي و مولوي اسحق مدني مشاور رئيس جمهور در امور اهل سنت حضور دارند.