افزايش دماي هوا در راه است// گرماي تهران از روز جمعه افزايش مي يابد

پروين مرادمند در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت : به علت ورود سيستم افزايش دما به نيمه شمالي كشور اين نيمه از بعد ازظهر امروز گرم تر شده و روند افزايش دما از صبح جمعه نيمه جنوبي كشور را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد.

وي تصريح كرد: دماي امروز تهران نسبت به روز گذشته 2 تا 3 درجه كاهش يافته كه مجددا از صبح فردا به دماي تهران افزوده شده و اين روند تا روز شنبه ادامه مي يابد.

كارشناس سازمان هواشناسي كشور خاطر نشان كرد: پيش بيني مي شود طي فردا و پس فردا حداكثر دماي هواي تهران به 39 درجه و حداقل به 25 درجه افزايش يابد كه اين وضعيت در تهران طي روزهاي هفته آينده به صورت ثابت باقي مي ماند و تغيير چنداني در دما حادث نخواهد شد.