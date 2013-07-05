ماه رمضان فرصتی برای تغییر سبک زندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد طاهری در خطبه های نماز جمعه این هفته مرکز شهرستان مانه و سملقان که در محل مسجد جامع آشخانه برگزار شد، با چالشهای پیش روی دولت یازدهم پرداخت و افزود: تورم افسار گسیخته، توقعات و انتظارات بالای مردم، مشکلات معیشتی و امور جاری اقشار مختلف جامعه، بیکاری به ضمیمه افزایش سطح سواد و وجود تعداد فراوانی تحصیل کرده های بیکار در کشور از جمله چالش های دولت حجت الاسلام حسن روحانی خواهد بود.

وی چالشهای منطقه ای به ویژه بیداری اسلامی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و نیز پرونده هسته ای ایران و پیامدهای غیرانسانی و خصمانه تحریم های گوناگون دشمنان علیه ملت ایران را از دیگر چالش های پیش روی دولت یازدهم ذکر کرد.

حجت الاسلام طاهری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به برخی از خصوصیات این ماه پرداخت و گفت: این ماه، ماه تسلیم بودن در مقابل خداوند، خالص شدن و توبه و انابه به درگاه باری تعالی است.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که فرموده بودند ملتی که ماه رمضان و محرم دارد، هرگز مغلوب و بدبخت نخواهد شد، اظهار داشت: ماه مبارک رمضان فرصتی برای تغییر سبک زندگی و گرایش بیشتر به حیات اسلامی در جامعه است و همه باید تلاش کنند تا از این ظرفیت عظیم نهایت بهره را ببرند.