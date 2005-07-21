يك شركت فرانسوي به همكاري در پخش برنامه هاي شبكه المنار درآمريكاي لاتين وآسيا متهم شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، مركز يهودي "سايمون ويزنتال" ضمن اعلام مراتب اعتراض خود به دومينيك دوويلپن نخست وزيرفرانسه، شركت" فرانس تيليكوم" را به تباني درپخش برنامه هاي شبكه ماهواره اي المنار لبنان در آمريكا لاتين و آسيا توطئه متهم كرد.

بنابراين گزارش دسامبر 2004 ميلادي شوراي عالي اطلاع رساني سمعي و بصري فرانسه در اقدامي يكجانبه توافقنامه منعقده با شبكه تلويزيوني المنار لبنان لغو كرد.

با اينحال مركز يهودي " سايمون ويزنتال" كه كارش تحت پيگرد قرار دادن نازيهاي سابق مي باشد، دربيانيه اي اعلام داشت : " گلوب كاست" شاخه "فرانس تيليكوم " برنامه هاي شبكه المنار درآمريكاي لاتين را ازطريق ماهواره اسپانيايي "ايسبا ست " و در آسيا را ازطريق ماهواره "آسيا ست " پخش مي كرد.

سايمون ويزنتال ادامه داد : اجازه دادن پخش برنامه هاي شبكه المنار در آمريكاي لاتين و آسيا موجب شده است كه فرانس تيليكوم درهرگونه حمله گسترده عليه اشخاص و موسسات يهودي در آمريكايي لاتين و آسيا همدست معرفي شود.

گفتني است شوراي دولت فرانسه به عنوان عاليترين هيات قضايي اداري اين كشور13 دسامبرگذشته پخش برنامه هاي شبكه المنار درفرانسه را ازطريق ماهواره يوتلست به اتهام پخش برنامه هاي يهود سيتزي متوقف كرد.

شوراي ملي راديو وتلويزيون فرانسه در تاريخ 28/9/83 به اداره ماهواره يولست دستورداد تا ظرف 48 ساعت آينده بنا به درخواست شوراي عالي رسانه هاي سمعي و بصري اين كشورو نيز به دنبال اتهام تبليغ يهود ستيزي عليه شبكه المنار، ازپخش برنامه هاي اين شبكه درفرانسه جلوگيري كند.

شبكه المنار لبنان پس از يك رشته برنامه هاي گوناگون درمورد صهيونيستها وافشاي توطئه آنها براي سيطره برجهان به يهود ستيزي متهم شد اما شوراي عالي اطلاع رساني فرانسه پس از ده روز از شوراي ملي راديو و تلويزيوني اين كشورخواست از پخش برنامه هاي المنار جلوگيري كند.

شبكه تلويزيوني المنارلبنان درميان 5 ميليون مسلمان فرانسه كه اكثرا از آفريقاي شمالي هستند ازمحبوبيت مردمي گسترده اي برخوردار است اما پاريس از افزايش تاثير اسلام درميان جوانان مسلمان فرانسه ابراز نگراني كرده است .

و درادامه نيز خوزه مونتييا وزير صنايع اسپانيا دراواخر ژوئن اعلام كرده بود مادريد تصميم گرفته بدون دريافت هرگونه دستورادراي هرچه سريعتر پخش برنامه شبكه المنار لبنان را در آمريكا لاتين از طريق ماهواره "ايسبا ست "متوقف سازد.