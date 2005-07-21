خلع سلاح حزب الله لبنان امنيت ملي سوريه را تهديد مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اين روزنامه كويتي، ناجي العطري نخست وزير سوريه ابراز عقيده كرد كه خلع سلاح حزب الله لبنان باعث تبديل اين كشور به صحنه فعاليت سازمان جاسوسي اسرائيل شده و در نتيجه امنيت ملي سوريه را تهديد مي كند.



العطري به اين روزنامه كويتي گفت : خلع سلاح مقاومت در لبنان اين كشور را صحنه آشكار فعاليت موساد اسرائيل قرار مي دهد تا دست به هركاري كه بخواهد بزند كه اين مساله علاوه بر تهديد امنيت ملي لبنان ، امنيت ملي سوريه را نيز تهديد مي كند كه نكته بسيار مهمتري براي ما است.



روزنامه الانباء از العطري درباره اينكه آيا سوريه هدف نظامي بعدي آمريكا خواهد بود كه وي پاسخ داد: اعتقادي به اين ندارم زيرا آمريكا نمي تواند از باتلاق عراق كه در آن گرفتار شده است، خارج شود.



نخست وزير سوريه تاكيد كرد آمريكا قادر به گشودن جبهه جديد نيست.



واشنگتن با تروريست خواندن گروههاي حماس و جهاد اسلامي فلسطين و جنبش حزب الله لبنان ، دمشق را به حمايت از اين گروه ها متهم كرده است ونيز سوريه را متهم كرده است كه تلاش كافي براي جلوگيري از ورود شورشيان به داخل خاك عراق انجام نمي دهد كه دمشق همه اين اتهامات را بي پايه و اساس توصيف كرده است.



العطري در اين باره تاكيد كرد روابط ميان سوريه و عراق حسنه است و بغداد به زودي سفير خود را در دمشق منصوب و اعزام خواهد كرد.

از سوي ديگر ديالا الحاج وزير كار و امور اجتماعي سوريه اعلام كرد كشورش از دولت جديد لبنان خواهد خواست به كارگران سوري كه پس از ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان متحمل خسارت شده اند، غرامت پرداخت كند.



وي گفت : برخي تلاش كردند اين موضوع را به يك موضوع سياسي تبديل كنند يا اينكه بگويند سوريه شيوه وسياست جديدي را در روابطش با لبنان در پيش گرفته است كه سوريه كاملا اين را رد مي كند موضوع به پيشينه هاي سياسي ربطي ندارد بلكه موضوع پرداخت غرامت را توافقات بين المللي تاكيد كرده اند كه سوريه و لبنان نيز به اين توافقنامه ها پيوسته اند.

شايان ذكر است پس از ترور حريري ، كارگران سوري كه تعدادشان به 300 هزار نفر مي رسد پس از آنكه در معرض حملات وتهديدها و حتي قتل قرار گرفتند شروع به فرار از لبنان كردند.

