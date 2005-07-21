وزارت امور خارجه آمريكا : زمان براي توسعه شوراي امنيت بسيار زود است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه تايمز، نيكلاس برنز معاون امور سياسي وزارت امور خارجه آمريكا اعلام كرد با هيئت هاي مختلف عضو سازمان ملل گفتگو كرده و به آنها گفته است كه هنوز براي توسعه شوراي امنيت بسيار زود است.

وي ضمن اعلام اين خبر كه جرج بوش در نشست مجمع سران در سپتامبر شركت مي كند، در جمع خبرنگاران اعلام كرد: ديگر اصلاحات سازمان ملل بسيار مهم تر از توسعه شوراي امنيت است و بايد در حضور جرج بوش درباره اصلاحات در بخش هاي ديگر سازمان ملل گفتگو شود.

برنز گفت: به نظر ما بسيار زود است كه در سازمان ملل درباره توسعه شوراي امنيت راي گيري شود. سازمان ملل در ابتدا بايد اصلاح شود. بنابراين ما با همه طرف ها در اين زمينه گفتگو مي كنيم.

وي تاكيد كرد: ممكن است ما در آينده خواهان تغييراتي معتدل در شوراي امنيت باشيم زيرا ما نگران توسعه در مقياس بالا در اين شورا هستيم.

معاون امور سياسي وزارت امورخارجه خاطرنشان كرد: لااقل چندين ماه ديگر لازم است تا بتوان در سازمان ملل درباره توسعه شوراي امنيت راي گيري كرد.