جنگ اقتصادی بین اسلام و کفر است/ "قلم" ها برای خدا و خلق خدا به حرکت درآیند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین حسینی در خطبه های نماز جمعه این هفته جوادآباد با توصیه همگان به تقوای الهی افزود: اگر در زندگی دنیا سپر نداشته باشیم شیطان با تیرهای گناه و معصیت خود، به ما حمله ور خواهد شد و ما را از پای در خواهد آورد، اما اگر دین را سپر خود کنیم و در تمام مراحل زندگی خود دین را حاکم کنیم در واقع راه نفوذ و ضربه زدن شیطان را مسدود کرده ایم.

وی بیان داشت: همچنین باید برای آسایش در آخرت باتقوا و پرهیزکار باشیم، یعنی اگر اعمال ما مزین به تقوا باشد، مورد قبول درگاه الهی قرار خواهد گرفت هر چند کم باشد، اما اگر پرونده اعمال خالی از تقوا باشد مورد قبول خداوند قرار نخواهد گرفت و در سختی و عذاب آخرت گرفتار خواهیم شد.

امام جمعه جوادآباد ادامه داد: اگر می خواهیم زندگیهای ما گواراتر و پایدارتر شود باید همشیه معنویت، دین و یاد خدا در خانه های ما حاکم باشد، حق خدا را بشناسیم و بجا بیاوریم و شب و روز با اعمال صالح در طلب خشنودی خداوند باشیم.

باید "قلم" ها برای خدا و خلق خدا به حرکت دربیایند

وی با تبریک روز "قلم" به همه فعالان عرصه قلم که تقوا، صداقت، عفاف و انصاف را رعایت می کنند، گفت: 14 تیر ماه به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی روز "قلم" نامیده شده است که مقام معظم رهبری فرمودند که آن کسی که قلم به دست می گیرد باید تقوا، صداقت، عفاف و انصاف نسبت به دیگران جزو طبیعت ثانوی اش باشد و کسانی که قلم به دست می گیرند متوجه باشند که قلم آنها زبان آنها در حضور خداست، پس باید قلم ها برای خدا و خلق خدا به حرکت در بیاید و از باطل کردن ارزشها و باورها و ایجاد اختلاف و بدبینی و شایعه سازی و شایعه پراکنی اجتناب کند.

حجت الاسلام حسینی اضافه کرد: پس اگر این قلم برای خدا و برای خلق خدا نچرخیده باشد و در جهت پایمال کردن ارزشها و علیه جهاد، شهادت، باورها، ایجاد اختلاف، تضعیف نظام، بدبینی به نظام، شایعه سازی و شایعه پراکنی که باعث تضییع حقوق دیگران بشود، حرکت کند، خداوند او را عذاب و عقاب خواهد کرد.

پرداخت به موقع مالیات باعث تداوم حکومت می شود

وی با اشاره به فرا رسیدن روز مالیات تصریح کرد: اگر مردم مالیات بپردازند و دولت هم از مالیاتی که گرفته خوب محافظت کند، باعث می شود که اقشار دیگر جامعه امورشان بهبود یابد و همچنین باعث تداوم حکومت و اصلاح و تقویت نیروهای مسلح می شود.

امام جمعه جوادآباد با اشاره به اقدام غیر قانونی و ضد حقوق بشری برگرفته از خوی استکباری و سلطه گری و چپاولگری آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدان آنها گفت: دولت آمریکا شش ماه پیش در چارچوب قانون بودجه دفاع ملی تحریمهایی را علیه ایران تصویب کرد و زمان اجرای آن را دوشنبه 10 تیر 92 تعیین کرده بود که مطابق این تحریمها تجارت طلا و فلزات گرانبها با ایران ممنوع می شود.

ملت ایران به هیچ وجه از حقوق حقه خود عقب نشینی نخواهد کرد

وی افزود: همچنین این تحریمها بنادر ایران را هم در بر می گیرد و دولت باراک اوباما در جدیدترین تحریمهای یک جانبه علیه ایران، واحد پول ملی و صنایع خودروسازی کشورمان را به تحریمها افزود و این نهمین بار است که اوباما فرمان اعمال تحریمهای اقتصادی و تجاری علیه ایران صادر می کند، البته آمریکا و دولتهای غربی تحریمهای غیرقانونی زیادی را علیه ایران اعمال کرده اند تا تهران را برای متوقف سازی برنامه هسته ای خود متقاعد کنند، اما ملت ایران به هیچ وجه از حقوق حقه خود یعنی انرژی صلح آمیز هسته ای عقب نشینی نخواهد کرد.

حجت الاسلام حسینی یادآور شد: باید توجه داشته باشیم که ملت ایران هم باید مقاومت کند و هم به راهبردهای رهبر معظم انقلاب که تحت عناوین مختلف تأکید می کردند، مانند تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی، اقتصاد مقاومتی، جهاد اقتصادی و گفتمان پیشرفت و آرامش و همه ظرفیتها را در راه حل معضلات مردم به کار گرفتن جامه عمل بپوشانیم و همانطور که بیش از سه دهه تحریم ها اثر نکرده از این به بعد هم اثر نخواهد کرد.

وی ادامه داد: اقدام دیگری که علیه ایران صورت گرفته، قطع شبکه های تلویزیونی پرس تی وی، العالم، هیسپان تی وی ایران در ماهواره های غربی است که می خواهند رسانه های حقیقت گوی ایران را ساکت کنند و اعمال بر ایران فشاری به منظور توقف برنامه انرژی هسته ای باشد.

امام جمعه جوادآباد بیان داشت: این نشان می دهد که آنها از افشاگریهای این شبکه های هراس دارند، چونکه این شبکه ها بر افکار عمومی تأثیرگذار بوده است و چهره واقعی مستکبرین غربی و عربی را به کل عالم نمایش می دهند، لذا باید جمهوری اسلامی ایران آپارتاید ماهواره ای غرب را نیز در کوتاه ترین زمان ممکن در هم بشکند که انشاءالله این اتفاق خواهد افتاد.

تلاش برای حفظ حماسه سیاسی و خلق حماسه اقتصادی

وی اضافه کرد: در حال حاضر جنگ اقتصادی بین اسلام و کفر است، باید همه ملت و دولت تلاش کنند که هم حماسه سیاسی حفظ شود و هم حماسه اقتصادی خلق بشود و به استقلال اقتصادی برسیم .

حجت الاسلام حسینی در خصوص سقوط دولت مرسی گفت: تحولات اخیر در مصر و ورود مصر به وضع نامطلوب و نگران کننده و علت این وضع موجود که عمر دولت مصر بسیار زود به پایان رسید این است که شکافهای داخلی و خارجی ایجاد شد که شکاف داخلی آن انحصار طلبی که انقلاب را به نفع یک گروه خاصی مصادره کردند و در جهت وحدت اسلامی حرکت نکردند و در سیاست خارجی نسبت به سوریه، غزه و فلسطین موضع خوبی گرفته نشد و از طرفی اعتماد به آمریکا و رژیم صهیونیستی برای برون رفت از مشکلات بود که از آنها استمداد طلبیده بود، اما چونکه مطیع کامل آمریکا و اسرائیل نشد آنها هم به این شکل او را رها و حتی برای سقوط او تلاشهای فراوانی کردند و در حال حاضر برای مصر ادای دلسوزان را در می آورند.

وی افزود: این چهره خبیث دولت آمریکاست و هیچ کجای دنیا کسی سراغ ندارد که آمریکا و اسرائیل به نفع ملت یک کشوری تلاش کرده باشد.

امام جمعه جوادآباد با اشاره به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان عنوان داشت: اباصلت هراتی می فرماید "در آخرین جمعه ماه شعبان بر امام رضا(ع) وارد شدم، حضرت فرمودند: ای اباصلت بیشتر روزهای ماه شعبان گذشت و اینک آخرین جمعه آن است، پس در این چند روز باقی مانده کوتاهی و تقصیرت را نسبت به گذشته جبران کن".

وی ادامه داد: این روایت می خواهد بگوید در این چند روز باقی مانده می توانیم خود را خالص و آماده کنیم و برای ماه میهمانی خدای متعال و پذیرایی با مائده آسمانی، قرآن و لیلة القدر آماده شویم، پیامبر(ص) در خطبه شعبانیه فرمودند حتی نفس کشیدن در آن ثواب تسبیح گفتن و خواب در آن ثواب عبادت دارد.

خود را در معرض رحمتها و برکات ماه رمضان قرار دهیم

حجت الاسلام حسینی تصریح کرد: بنابراین باید به مساجد پناه ببرید و خود را در معرض رحمتها و برکات ماه رمضان قرار دهیم، همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند "ملتی که ماه رمضان و محرم دارد، هرگز مغلوب و بدبخت نخواهد شد".

وی اضافه کرد: از همه هیئت امناها و مردم دعوت می کنیم که برای میهمانی خدا مساجد را کاملاً مهیا کنند و دعوتنامه برای حضور روحانیون در مساجد را سریعاً بیاورید که اقدامات لازم انجام شود و از حالا برای ماه رمضان و استفاده بهتر از این ماه میهمانی خدا، برنامه ریزی کنیم و فقط به نماز جماعت و یک منبر قناعت نکنیم، بلکه برنامه های قرآنی و احکام و ... نیز داشته باشیم.